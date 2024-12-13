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    Са: «Зимняя пауза в РПЛ – это из параллельной реальности»

    Форвард «Краснодара» Виктор Са поражен длительностью зимней паузы в РПЛ.

    «В прошлом сезоне из-за этой зимней паузы мы потеряли ритм, пошли поражения. В РПЛ две четкие фазы: до и после перерыва.

    Три месяца без футбола – это странно и сложно. Это что-то из параллельной реальности. Сборы в январе-феврале обычно проводят в ОАЭ или Катаре», – рассказал Са бразильским фанатам.

    • В этом сезоне у Виктора 21 матч, 3 гола, 5 ассистов.
    • «Краснодар» 2-й сезон подряд ушел на зимний перерыв лидером.
    • Турнир возобновится 1-2 марта.

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    Источник: Ogol.com.br

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    13.12.2024 19:55
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    Энто называется "син...синх...а-синхрЕнизация с отсутствием в евротурнирах.Инициатор-Евгений Леннорович Гинер.Остальные тоже его поддержали,решив,что в наших широтах играть летом жарко.
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