Са: «Зимняя пауза в РПЛ – это из параллельной реальности»

Форвард «Краснодара» Виктор Са поражен длительностью зимней паузы в РПЛ.
«В прошлом сезоне из-за этой зимней паузы мы потеряли ритм, пошли поражения. В РПЛ две четкие фазы: до и после перерыва.
Три месяца без футбола – это странно и сложно. Это что-то из параллельной реальности. Сборы в январе-феврале обычно проводят в ОАЭ или Катаре», – рассказал Са бразильским фанатам.
- В этом сезоне у Виктора 21 матч, 3 гола, 5 ассистов.
- «Краснодар» 2-й сезон подряд ушел на зимний перерыв лидером.
- Турнир возобновится 1-2 марта.
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