Са: «Зимняя пауза в РПЛ – это из параллельной реальности»

Форвард «Краснодара» Виктор Са поражен длительностью зимней паузы в РПЛ.

«В прошлом сезоне из-за этой зимней паузы мы потеряли ритм, пошли поражения. В РПЛ две четкие фазы: до и после перерыва.

Три месяца без футбола – это странно и сложно. Это что-то из параллельной реальности. Сборы в январе-феврале обычно проводят в ОАЭ или Катаре», – рассказал Са бразильским фанатам.

В этом сезоне у Виктора 21 матч, 3 гола, 5 ассистов.

«Краснодар» 2-й сезон подряд ушел на зимний перерыв лидером.

Турнир возобновится 1-2 марта.

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