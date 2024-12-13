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    Божович дал совет Дзюбе, куда пойти после карьеры

    Бывший главный тренер «Ростова», «Арсенала» Т Миодраг Божович посоветовал Артему Дзюбе пойти в чиновники.

    «Думаю, Дзюба мог бы стать большим футбольным чиновником. У него есть большой опыт, он поиграл во многих клубах, выступал за сборную. Он понимает изнутри, как работает российский футбол. Кто должен быть руководителем, если не бывший футболист? Плюс он очень умный парень, он может добиться многого в этой сфере.

    Сейчас мы с ним не общаемся, но слежу за тем, что он говорит и делает. Я любил его, как игрока. У меня сложились очень теплые отношения с ним», – сказал Божович.

    • Дзюба выступает за «Акрон». Контракт до лета.
    • Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Божович тренирует сейчас иранский «Эстегляль».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    13.12.2024 22:48
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    Комментарии (6)
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    DOCTOR PENALTY
    1734126564
    По уровню пошлости, можно сказать, Дзюба уже готовый чиновник.
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    The only one
    1734142236
    А что? Всё может быть. Есть только одно "но". Но надо подвинуть сидящих там, вросших в кресла нынешних чиновников. А это из области фантастики.
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    Айболид
    1734162132
    Кто на бомбе автор заголовков ? Этож шедеврально )))))))))))
    Ответить
    Интерес
    1734166843
    Не...зачем ещё плодить в управлении быдлаков,когда надо от них избавляться???
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    Борис34684
    1734175446
    Упаси боже нас всех от таких начальников.
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