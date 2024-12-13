Божович дал совет Дзюбе, куда пойти после карьеры

Бывший главный тренер «Ростова», «Арсенала» Т Миодраг Божович посоветовал Артему Дзюбе пойти в чиновники.

«Думаю, Дзюба мог бы стать большим футбольным чиновником. У него есть большой опыт, он поиграл во многих клубах, выступал за сборную. Он понимает изнутри, как работает российский футбол. Кто должен быть руководителем, если не бывший футболист? Плюс он очень умный парень, он может добиться многого в этой сфере.

Сейчас мы с ним не общаемся, но слежу за тем, что он говорит и делает. Я любил его, как игрока. У меня сложились очень теплые отношения с ним», – сказал Божович.

Дзюба выступает за «Акрон». Контракт до лета.

Артем – лучший бомбардир в истории РПЛ.

Божович тренирует сейчас иранский «Эстегляль».

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