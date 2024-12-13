Известны места клубов РПЛ в обновленном рейтинге УЕФА

УЕФА обновил клубный рейтинг. Он рассчитывается на основании результатов команд в последних пяти еврокубковых сезонах.
1) «Манчестер Сити»;
2) «Реал»;
3) «Бавария»;
4) «Ливерпуль»;
5) «Рома»;
6) «ПСЖ»;
7) «Челси»;
8) «Боруссия» Д;
9) «Интер»;
10) «Вильярреал»;
11) «Байер»;
12) «МЮ»
13) «Барселона»
14) «Бенфика»;
15) «Порту»
16) «Атлетико»
17) «Арсенал»
18) «Лейпциг»;
19) «Аталанта»
20) «Вест Хэм»
112) «Зенит»;
123) «Спартак»;
151) «Локомотив»;
183) «Краснодар»;
331-332) «Рубин», «Сочи»;
333) ЦСКА;
334) «Ростов»;
335) «Динамо».
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