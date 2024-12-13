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    Известны места клубов РПЛ в обновленном рейтинге УЕФА

    УЕФА обновил клубный рейтинг. Он рассчитывается на основании результатов команд в последних пяти еврокубковых сезонах.

    1) «Манчестер Сити»;

    2) «Реал»;

    3) «Бавария»;

    4) «Ливерпуль»;

    5) «Рома»;

    6) «ПСЖ»;

    7) «Челси»;

    8) «Боруссия» Д;

    9) «Интер»;

    10) «Вильярреал»;

    11) «Байер»;

    12) «МЮ»

    13) «Барселона»

    14) «Бенфика»;

    15) «Порту»

    16) «Атлетико»

    17) «Арсенал»

    18) «Лейпциг»;

    19) «Аталанта»

    20) «Вест Хэм»

    112) «Зенит»;

    123) «Спартак»;

    151) «Локомотив»;

    183) «Краснодар»;

    331-332) «Рубин», «Сочи»;

    333) ЦСКА;

    334) «Ростов»;

    335) «Динамо».

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: УЕФА

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    13.12.2024 18:30
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    Комментарии (10)
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    кaстрюлька
    1734105007
    Что там за днори на 123-е место пролезли ? Хряки даже при санкциях умудряются покупать у УЕФА места во всяких говнорейтингах
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    Spartak_forv@
    1734105976
    Почему в ЛЕ и теперь уже ЛК котируются по очкам на одном уровне с ЛЧ? Если ввести повышающий коэффициент для ЛЧ, либо давать больше очков за неё,то рейтинг станет более объективнее
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    TIMOTHY
    1734105989
    Вест хэм 20 место, странно
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    The only one
    1734112094
    Нашим команда по нолику справа в нумерации скромно не добавили. Пожалели.
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