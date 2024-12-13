Батраков ответил, чем его раздражают журналисты

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что его раздражает после поражений.

– Как отвечаешь журналистам после неудачного матча?

– Наверное, я могу отказать в интервью. Такие случаи были. Иногда бывает тяжело говорить. Я где-то прокручиваю, какие вопросы могут задать.

Самое неприятное даже не вопросы какие-то, а когда тычут камерой или микрофоном в лицо.

«Локомотив» занимает в чемпионате России 5-е место с 35 очками после 18 туров.

Безвыигрышная серия команда достигла 3-х матчей в РПЛ и 4-х с учетом Кубка России.

Батраков с 10 голами идет 2-м в списке бомбардиров РПЛ.

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