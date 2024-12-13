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    Батраков ответил, чем его раздражают журналисты

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что его раздражает после поражений.

    – Как отвечаешь журналистам после неудачного матча?

    – Наверное, я могу отказать в интервью. Такие случаи были. Иногда бывает тяжело говорить. Я где-то прокручиваю, какие вопросы могут задать.

    Самое неприятное даже не вопросы какие-то, а когда тычут камерой или микрофоном в лицо.

    • «Локомотив» занимает в чемпионате России 5-е место с 35 очками после 18 туров.
    • Безвыигрышная серия команда достигла 3-х матчей в РПЛ и 4-х с учетом Кубка России.
    • Батраков с 10 голами идет 2-м в списке бомбардиров РПЛ.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.12.2024 18:58
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    Комментарии (6)
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    TIMOTHY
    1734105760
    Молодой и такой уже нервный )) а ведь за общение с журналистами тоже монета падает
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    Цугундeр
    1734105972
    Ути,пубертатина ходячая) "Такой молодой, а уже Сергей Галанин. ."(с))
    Ответить
    Интерес
    1734106023
    Их все не жалуют.Но они плодятся и плодятся...Так природа захотела,почему-не наше дело!
    Ответить
    Spartak_forv@
    1734106061
    Учитывая уровень нашей журналистики,вопросы,которые они зачастую задают,неудивительно
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    theonewhoisnotafraidofyou
    1734108827
    Журналисты просто черти ещё те, надо им шоу на ровном месте делать, а потом обиду кидают, когда посылают
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