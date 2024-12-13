Файзуллаева призвали не переходить в топ-5 лиг Европы

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха не видит форварда команды Аббосбека Файзуллаева в топ-5 лиг Европы.

«Это игрок точно не для топ-5 чемпионатов Европы. А во всех остальных лигах Файзуллаев был бы востребован. В Голландии, в Турции он был бы полезен многим командам.

В Испании, Италии у него не получится? Там уровень игры, интенсивности очень высокие. А у Аббоса не самые выдающиеся физические данные. Это не его конeк. Ему будет тяжело в силовой борьбе. Он больше приближен к голландскому, бельгийскому чемпионатам. Вот там бы он себя смог реализовать в полной мере», – сказал Хомуха.

Сообщалось об интересе к Файзуллаеву со стороны «Монако» и «Сосьедада».

В этом сезоне вингер забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 22 матчах.

Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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