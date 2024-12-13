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    Квеквескири: «Футбольная столица – это Воронеж»

    Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири определил футбольную столицу России.

    – Воронеж можно назвать футбольной столицей России?

    – Так сложилось исторически, что в Воронеже любят футбол и поддерживают свои команды. Футбольная столица России – это, конечно, громко сказано, но для меня это так. В каждом городе поддерживают свою команду.

    У нас потрясающие болельщики, им спасибо за поддержку в любую погоду. Они всегда с нами, независимо от результатов. Это важно.

    • Квеквескири в команде с 2022 года.
    • Воронежцы идут в зоне переходных матчей.
    • Сезон возобновится 1-2 марта.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Матч ТВ»

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    13.12.2024 18:53
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    Комментарии (7)
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    TIMOTHY
    1734105859
    Спартаковец по определению) ждем в Кб
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    zigbert
    1734106577
    Настоящий патриот своего города.
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    Интерес
    1734107597
    В каждой губернии свой масштаб.А на фоне общероссийского пространства нужен бинокль.Ну собирают иногда 9 тысяч,хорошо,складно поют,"наглецами" себя именуют.Вот пока и весь багаж.А регион богатейший,в том числе,и людскими ресурсами-город-миллионер,и область больше 2 млн.А по сомнительным критериям и месте обитания, "Чайки"-самый футбольный населённый пункт страны,а то и поболе,если разобраться-десятитысячное село во второй по значимости Лиги России! Стадион на 3000 чел.Вот где футбольная столица!!!
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    The only one
    1734111961
    Так ведь это сказал журналист, а не Квеквескири. И сам же нагло поставил от имени футболиста это в заголовок. А Квеквескири сказал:Футбольная столица России – это, конечно, громко сказано. Ух это желтопрессные жертвы ЕГ...
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