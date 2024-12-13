Квеквескири: «Футбольная столица – это Воронеж»

Полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири определил футбольную столицу России.

– Воронеж можно назвать футбольной столицей России?

– Так сложилось исторически, что в Воронеже любят футбол и поддерживают свои команды. Футбольная столица России – это, конечно, громко сказано, но для меня это так. В каждом городе поддерживают свою команду.

У нас потрясающие болельщики, им спасибо за поддержку в любую погоду. Они всегда с нами, независимо от результатов. Это важно.

Квеквескири в команде с 2022 года.

Воронежцы идут в зоне переходных матчей.

Сезон возобновится 1-2 марта.

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