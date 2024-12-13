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    Семин назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин выделил лучшего тренера первой части сезона РПЛ.

    «Мурад Мусаев – лучший тренер первой части сезона РПЛ.

    Если вы посмотрите на турнирную таблицу, то увидите, что «Краснодар» располагается на первой строчке. А тренирует краснодарскую команду Мурад Олегович. А это значит, что на данный момент он – лучший тренер. Вот и все», – сказал Семин.

    • «Краснодар» 2-й сезон подряд ушел на зимнюю паузу лидером.
    • У команды 0 трофеев в истории.
    • РПЛ возобновится 1-2 марта.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    13.12.2024 19:49
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    Комментарии (2)
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    Январь 59
    1734109145
    Верный выбор.
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    DOCTOR PENALTY
    1734127669
    За последние годы Палычу задали 100 подобных вопросов и получили от него 100 подобных ответов. )
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