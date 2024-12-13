Семин назвал лучшего тренера первой части сезона РПЛ

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин выделил лучшего тренера первой части сезона РПЛ.

«Мурад Мусаев – лучший тренер первой части сезона РПЛ.

Если вы посмотрите на турнирную таблицу, то увидите, что «Краснодар» располагается на первой строчке. А тренирует краснодарскую команду Мурад Олегович. А это значит, что на данный момент он – лучший тренер. Вот и все», – сказал Семин.

«Краснодар» 2-й сезон подряд ушел на зимнюю паузу лидером.

У команды 0 трофеев в истории.

РПЛ возобновится 1-2 марта.

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