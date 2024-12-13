«Напоминает Яшина»: Кавазашвили назвал лучшего вратаря РПЛ

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выделил сильнейшего голкипера РПЛ.

– Кто, на ваш взгляд, лучший вратарь первой части сезона РПЛ?

– Парень из «Зенита». Евгений Латышонок.

– Почему именно он?

– У него не было серьезных ошибок. И он напоминает мне Льва Яшина.

– Даже так?

– Да, по манере игры, по фактуре. По фигуре, по выходам из ворот. Напоминает мне Льва Ивановича.

26-летний Латышонок куплен у «Балтики» летом за 300 тысяч евро.

В 15 матчах сезона РПЛ Евгений пропустил 10 голов.

«Зенит» идет на 2-м месте.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов