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    • «Напоминает Яшина»: Кавазашвили назвал лучшего вратаря РПЛ

    «Напоминает Яшина»: Кавазашвили назвал лучшего вратаря РПЛ

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выделил сильнейшего голкипера РПЛ.

    – Кто, на ваш взгляд, лучший вратарь первой части сезона РПЛ?

    – Парень из «Зенита». Евгений Латышонок.

    – Почему именно он?

    – У него не было серьезных ошибок. И он напоминает мне Льва Яшина.

    – Даже так?

    – Да, по манере игры, по фактуре. По фигуре, по выходам из ворот. Напоминает мне Льва Ивановича.

    • 26-летний Латышонок куплен у «Балтики» летом за 300 тысяч евро.
    • В 15 матчах сезона РПЛ Евгений пропустил 10 голов.
    • «Зенит» идет на 2-м месте.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    13.12.2024 20:55
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    Комментарии (3)
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    Интерес
    1734113629
    Жаль,что болтун.Обещал за пять туров до конца прошлого сезона,что "Балтика" не вылетит.Хорошо,если наоборот выйдет и с его прогнозом о чемпионстве "Зенита".
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    DOCTOR PENALTY
    1734127210
    Лучший Лещук! )
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    The only one
    1734142874
    Да не скажешь по последним играм. Плавно превращается в среднестатистического посредственного голкипера. А фактура и манера игры- таких треть во второй лиге.
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