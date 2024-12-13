Зобнин назвал слагаемые чемпионства «Спартака» в сезоне-2016/17

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин вспомнил атмосферу в команде в сезоне-2016/17.

«Химия» должна быть на самом деле, и это не только касается футболистов, это касается и персонала, и тренерского штаба, чтобы были все вместе. Например, в чемпионский сезон мы постоянно с тренерским штабом, с Каррерой, ходили, посещали разные мероприятия, дни рождения, в ресторан, вместе где-то могли выпить бокал вина, то есть не было какой-то границы между футболистом и тренером. Не было вообще.

Нам это очень сильно нравилось, и мы бились и за тренера в том числе. И этот результат, и какое-то ещe везение, всe это подкреплялось, поэтому, собственно, это вылилось и в чемпионство», – сказал Зобнин на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Зобнин в команде с 2016 года.

После 2017 года «Спартак» не брал чемпионство.

Сейчас команда идет на 2-м месте.

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