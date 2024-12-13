Аленичев: «У «Спартака» однозначно чемпионская игра»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев доволен выступлением команды в последних турах РПЛ.

– Болельщики «Спартака» сетуют, что чемпионат ушeл на паузу, когда команда набрала ход.

– Согласен с теми, кто говорит, что для «Спартака» плохо, что закончилась осенняя часть чемпионата. То, что «Спартак» показал в последних шести-семи играх, очень впечатляет. Это однозначно чемпионская игра. Очень приятно, что Станкович определился с костяком.

Последние матчи играли одним составом – за исключением одной-двух замен. Все ребята притeрлись другу к другу. Несмотря на поражение в 1-м туре от «Оренбурга», потом пять-шесть туров Станкович присматривался к команде и игрокам. После этого определился с составом и прошeлся катком по всем соперникам. «Спартак» очень порадовал!

«Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.

Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 3 очка.

«Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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