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    Аленичев: «У «Спартака» однозначно чемпионская игра»

    Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев доволен выступлением команды в последних турах РПЛ.

    – Болельщики «Спартака» сетуют, что чемпионат ушeл на паузу, когда команда набрала ход.

    – Согласен с теми, кто говорит, что для «Спартака» плохо, что закончилась осенняя часть чемпионата. То, что «Спартак» показал в последних шести-семи играх, очень впечатляет. Это однозначно чемпионская игра. Очень приятно, что Станкович определился с костяком.

    Последние матчи играли одним составом – за исключением одной-двух замен. Все ребята притeрлись другу к другу. Несмотря на поражение в 1-м туре от «Оренбурга», потом пять-шесть туров Станкович присматривался к команде и игрокам. После этого определился с составом и прошeлся катком по всем соперникам. «Спартак» очень порадовал!

    • «Спартак» ушел на зимнюю паузу на 3-м месте в РПЛ.
    • Отставание от «Краснодара» и «Зенита» – 3 очка.
    • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Чемпионат»

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    13.12.2024 20:20
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    Комментарии (4)
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    Интерес
    1734112648
    Нет такой игры,до окончания сезона и определения победителя!КАк правило,совпадение на 100 процентов:Победитель с чемпионской игрой.
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    Desma
    1734114151
    Игра возможно и чемпионская, исходя из нынешней ситуации игр остальных претендентов, но ещё впереди весна. Она, как правило, вносит свои коррективы. Поэтому Дима, не надо лохматить бабушку. Ты уже в Спартак не вхож по определению...........
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    alefreddy
    1734159506
    а если от балласта избавиться и тройку хороших прикупить и вовсе хорошо будет
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    timon2401
    1734164462
    навярняка ещё Димин "багаж" действует))
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