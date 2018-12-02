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  • Россия узнала соперников по отбору на Евро-2020. Сложно, но проходимо

Россия узнала соперников по отбору на Евро-2020. Сложно, но проходимо

В Дублине состоялась жеребьевка отборочного этапа на Евро-2020. Из 55-ти сборных определили состав десяти групп, в каждой из которых оказалось по пять-шесть команд. Сборная России попала в группу I , а полная раскладка выглядит вот так:

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Соперники сборной России

В группе Лиги наций сборная России осталась второй после Швеции и лишилась возможности попасть на Евро-2020 еще одним путем. Теперь единственный вариант – обыгрывать вот этих соперников и занимать первое или второе место в группе официального отбора. При жеребьевке Россия была во второй корзине, поэтому оказалась вместе с топ-сборной. С другими командами могло повезти даже чуть больше, но все получилось вполне проходимо.

Бельгия

1-е место в рейтинге ФИФА

Бельгийцы провалились в Лиге наций, где неожиданно проиграли первое место Швейцарии. Но один матч – исключение из общей тенденции. Команда Роберто Мартинеса начнет отбор на Евро в качестве бронзового призера чемпионата мира. Там по-прежнему хорош Ромелу Лукаку, зажигают братья Азары, а в воротах тащит Тибо Куртуа. Вратарь «Реала» вообще стал голкипером года по версии IFFHS. Кстати, сборная России никогда в своей истории не выигрывала у Бельгии (2 ничьи, 3 поражения). В марте 2017-го команды играли в Сочи, где забили друг другу по три мяча. Если Роберто Мартинес не уедет в «Реал», сборная Бельгии по-прежнему будет считаться грандом, который сделал именно он. И это самый опасный соперник российской команды в этой группе.

Шотландия

38-е место в рейтинге ФИФА

Забавно, что Россия и Шотландия провели друг с другом всего два ничейных матча. Были они еще в 90-х, поэтому результаты и сила команд потеряли актуальность. Главная звезда этой сборной – крайний защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон. Еще есть много игроков «Селтика» и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скот Мактомини. Недавно шотландцы проводили товарищеский матч с Бельгией, где проиграли со счетом 0:4. Зато в двух заключительных матчах Лиги наций Шотландия забила семь мячей, а пропустила всего два. Именно в атаке главная сила этой команды. Ждем веселых матчей!

Кипр

86 место в рейтинге ФИФА

Из восьми матчей в 2018-м сборная Кипра выиграла только один, когда обыграла Словению в Лиге наций. Забавно, что именно с Кипром проводила последний матч в своей истории сборная СССР. Было это 27 лет назад: 13 ноября 1991 года команда СССР разгромила киприотов со счетом 3:0. Вряд ли вы сразу назовете хотя бы одного игрока сборной Кипра, но мы попробуем. 26-летний нападающий Пьерос Сотериу играет за «Копенгаген», а в предыдущем сезоне забил 14 голов в чемпионате. Кажется, именно на него и будет сделана основная ставка в дальнейших матчах.

Казахстан

120-е место в рейтинге ФИФА

О Казахстане мы вспоминаем, когда думаем про Андрея Аршавина в «Кайрате». С окончанием карьеры Аршавина совпало то, что теперь мы чаще будем рассуждать именно о сборной Казахстана. Силу этого соперника можно оценить по Лиге наций. Там Казахстан оба матча проиграл Грузии, играл ничьи с Латвией и победил Андорру. По составу нужно знать только пару вещей. «Уфу» представляет 18-летний нападающий Еркебулан Сейдахмет, которого уже сравнивают с Лионелем Месси. Еще выделяется Исламхан – бывший одноклубник Аршавина, который много забивает на позиции полузащитника. От сборной Казахстана в этом отборе ничего не ждут, а она точно не будет главным соперником за выход на Евро.

Сан-Марино

211-е место в рейтинге ФИФА

Сборная Сан-Марино – самая слабая национальная команда мира. Она выиграла всего один матч в своей истории, а комплектует состав из студентов и мебельщиков. Наш корреспондент Сергей Беседин разговаривал с представителями сборной Сан-Марино об их философии. Они специально избегают натурализации, чтобы давать возможность играть в сборной обычным парням. Естественно, что почти все они представляют любительские команды, за которые выступают в перерывах между основной работой и домашним отдыхом. Все шесть матчей в Лиге наций киприоты проиграли, не забив ни одного мяча. Представьте, сколько этой команде наколотит Дзюба!

Реакция фанатов на результаты жеребьевки

Как пройдет отбор?

Евро-2020 – второй турнир, где сыграют 24 сборные. Из нововведений в честь 60-летия туринра выделяется то, что матчи финальной стадии пройдут в 12-ти странах (в России тоже). Впервые ни одна из них не гарантирует себе автоматическое попадание на чемпионат Европы. Поэтому не удивляйтесь, если сходите на игры в Санкт-Петербурге, но будете болеть совсем не за сборную России.

Из десяти отборочных групп по две лучшие сборные выходят на Евро. Еще четыре путевки разыграют в Лиге наций. Там пройдут четыре плей-офф в лигах разного уровня, победитель каждого из которых тоже попадет на Евро. Важно: если победитель плей-офф Лиги наций пробьется на Евро через официальный отбор, то его путевку заберет следующая лучшая команда в дивизионе.

Десять туров квалификационного этапа отыграют с 21 марта по 19 ноября 2019-го года. Сам турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020-го, а откроют турнир игрой в Риме. Полуфиналы и финалы турнира примет лондонский стадион «Уэмбли».

Более подробная информация о формате проведения всех этапов Евро-2020 есть на официальном сайте УЕФА.

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Отбор ЧЕ-2020 Европа Россия Бельгия Шотландия Кипр Казахстан Сан-Марино
Комментарии (20)
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Украина для Геев
1543752201
дзюба наколотит 0, а вот наш великий Зе Болотный должен стать лучшим бомбардиром турнира и уехать в реал!
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Skull_Boy
1543753394
С трудом но выйдут и на всякий Черчесова снимать надо или он продолжит состав укомплектовывать лавочниками и тормозами - Заболотный, Ионов, Миранчуки и т.д. игноря тем временем Чалова, Баринова, Ахметова, Сулейманова, Скопинцева, Гулиева, Меркулова и т.д.
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Гатчина
1543753526
должны со скрипом пролезти.
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Nesterenko
1543754130
Обязаны с такой группы выходить. Все сборные кроме Бельгии на голову слабее нашей. Но к сожалению сборная России непредсказуема, поэтому будем посмотреть.
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Vistavas
1543754279
Самая лёгкая группа, и наверняка опять еле проползут, а в итоге всё равно обосрутся...
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тщмек 19
1543754926
Шотландцы - это жопа, они еще Бышовца в лучшие времена громили после ночной пьянки, а уж трезвыми разделают под орех.
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Сын_маминой_подруги
1543755416
"сложно"? вы смеетесь?
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латунный сепаратист
1543756750
сложно это пипец надо было чтоб 5 гиброалтаров попало тогда 2место наше былобы
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84aivengo
1543768753
бельгия...... первый номер в рейтинге фифа.... поборемся с шотландцами за второе место...
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Snerg
1543790086
Сан-Марино 211-е место в рейтинге ФИФА . Все шесть матчей в Лиге наций киприоты проиграли, не забив ни одного мяча. --------------------------- я хз, может у меня с географией полная беда , но даже с моими познаниями ,с каких пор Сан марино ---это киприоты?
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