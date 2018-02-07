Мутко: «По Камболову и Князеву начали антидопинговое расследование»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с нарушением российскими спортсменами антидопинговых правил.

«Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос, по двоим – Камболову и Князеву – начали расследование. В данном случае РФС – это не субъект допинг-контроля, это не связано со сборной, мы просто можем запрашивать или давать информацию.

Спортсмены тестируются на соревнованиях, еврокубках, в сборных. Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания, посмотрим, куда это пойдет», – сказал Мутко.

Напомним, ранее WADA запросило у РФС допинг-пробы 11 футболистов, которые попали в доклад Ричарда Макларена.