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    Мутко: «По Камболову и Князеву начали антидопинговое расследование»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал ситуацию с нарушением российскими спортсменами антидопинговых правил.

    «Был список из 11 футболистов, на которых пришел запрос, по двоим – Камболову и Князеву – начали расследование. В данном случае РФС – это не субъект допинг-контроля, это не связано со сборной, мы просто можем запрашивать или давать информацию.

    Спортсмены тестируются на соревнованиях, еврокубках, в сборных. Мы абсолютно открыты, Камболов и Князев дали показания, посмотрим, куда это пойдет», – сказал Мутко.

    Напомним, ранее WADA запросило у РФС допинг-пробы 11 футболистов, которые попали в доклад Ричарда Макларена.

    Источник: ТАСС

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    07.02.2018 21:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 7 февраля 2018, 23:00

      Не знал , что эти господа заиграны а сборную РФ.

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