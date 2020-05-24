Камболов – о митинге во Владикавказе против самоизоляции: «Он ничего не дал. Люди только заразили друг друга»

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов считает бесполезным апрельский митинг во Владикавказе, где люди требовали отменить режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса. По мнению игрока, протест усугубил ситуацию.

«Я сразу говорил, что коронавирус – есть. Да, сначала была мысль, что это не так глобально распространится, но верил в него всегда. Близким говорил, чтобы сидели дома. Звонил родителям, чтобы они никуда не ходили. Хотя знакомые меня заверяли, что коронавируса не существует. Отвечал: «Вы ошибаетесь, лучше верьте и серьeзнее относитесь». Вот многие и заболели теперь. Среди друзей заболевших нет. Но Владикавказ – небольшой город. Когда появляются заболевшие, информация сразу доходит.

Народ во Владикавказе провeл митинг, оспаривая существование коронавируса? Я этого не понял. Вообще никто не понял. Люди недооценивали болезнь, а теперь иначе смотрят. Тем более, что этот митинг ничего не дал – только люди позаражали друг друга», – сказал Камболов.