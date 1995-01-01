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    Камболов – о митинге во Владикавказе против самоизоляции: «Он ничего не дал. Люди только заразили друг друга»

    Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов считает бесполезным апрельский митинг во Владикавказе, где люди требовали отменить режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса. По мнению игрока, протест усугубил ситуацию.

    «Я сразу говорил, что коронавирус – есть. Да, сначала была мысль, что это не так глобально распространится, но верил в него всегда. Близким говорил, чтобы сидели дома. Звонил родителям, чтобы они никуда не ходили. Хотя знакомые меня заверяли, что коронавируса не существует. Отвечал: «Вы ошибаетесь, лучше верьте и серьeзнее относитесь». Вот многие и заболели теперь. Среди друзей заболевших нет. Но Владикавказ – небольшой город. Когда появляются заболевшие, информация сразу доходит.

    Народ во Владикавказе провeл митинг, оспаривая существование коронавируса? Я этого не понял. Вообще никто не понял. Люди недооценивали болезнь, а теперь иначе смотрят. Тем более, что этот митинг ничего не дал – только люди позаражали друг друга», – сказал Камболов.

    • По всему миру от инфекции умерло более 343000 человек.
    • В Северной Осетии заражено коронавирусом более 2,5 тысячи человек, 27 человек умерло.
    • РПЛ планируют возобновить 21 июня.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +550

      Граф2019 2 часа назад

      зараза к заразе не пристает...

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      Рейтинг: +1406

      Genz 2 часа назад

      Там пришли около 700 человек. У входа в метро в Москве очереди в первый день карантина встали пол миллиона человек . Мало кто был в масках. Через две недели с 2000 до 6500 стало заражений.

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