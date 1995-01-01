Камболов: «В Шотландию едем не как гости, а выступать на чужом поле как хозяева»

Камболову не надо так говорить.Когда это наша сборная играла атаку на чужом поле?С Лихтенштейнами?-Да,там мы герои, а хозяева,как положено пожарникам и слесарям,отбиваются и смотрят на табло.
Полузащитник «Краснодара» и сборной России Руслан Камболов поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2020 со сборной Шотландии.
— Есть ли какие-то опасения перед этой встречей? Все-таки шотландцы будут играть у себя дома.
— Понятно, что соперник выступает дома и у него будет больше уверенности. Но мы туда едем не как гости, а выступать на чужом поле как хозяева. Думаю, это получится.
— Исходя из турнирной таблицы, ничья будет неплохим результатом для сборной России?
— Мы на это не смотрим. У нас задача играть максимально агрессивно и на победу.
— В августе был очень тяжелый график у «Краснодара». Вы играли почти все матчи. Каково ваше физическое состояние?
— Пару матчей я не играл. За этот период можно было восстановиться. Это как раз и получилось. Сейчас я чувствую себя намного лучше, – сказал Камболов.
Ранее защитник сборной России Георгий Джикия заявил, что российская команда не будет играть против шотландцев вторым номером.
- Матч Шотландии и России пройдет 6 сентября, начало – в 21:45 по московскому времени.
- Россия в группе занимает второе место.
- Шотландия отстает на три очка и идет четвертой.