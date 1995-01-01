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    Камболов: «В Шотландию едем не как гости, а выступать на чужом поле как хозяева»

    Полузащитник «Краснодара» и сборной России Руслан Камболов поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2020 со сборной Шотландии.

    — Есть ли какие-то опасения перед этой встречей? Все-таки шотландцы будут играть у себя дома.

    — Понятно, что соперник выступает дома и у него будет больше уверенности. Но мы туда едем не как гости, а выступать на чужом поле как хозяева. Думаю, это получится.

    — Исходя из турнирной таблицы, ничья будет неплохим результатом для сборной России?

    — Мы на это не смотрим. У нас задача играть максимально агрессивно и на победу.

    — В августе был очень тяжелый график у «Краснодара». Вы играли почти все матчи. Каково ваше физическое состояние?

    — Пару матчей я не играл. За этот период можно было восстановиться. Это как раз и получилось. Сейчас я чувствую себя намного лучше, – сказал Камболов.

    Ранее защитник сборной России Георгий Джикия заявил, что российская команда не будет играть против шотландцев вторым номером.

    • Матч Шотландии и России пройдет 6 сентября, начало – в 21:45 по московскому времени.
    • Россия в группе занимает второе место.
    • Шотландия отстает на три очка и идет четвертой.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2474

      yorgenbarenz 46 минут назад

      Камболову не надо так говорить.Когда это наша сборная играла атаку на чужом поле?С Лихтенштейнами?-Да,там мы герои, а хозяева,как положено пожарникам и слесарям,отбиваются и смотрят на табло.

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      Рейтинг: +700

      GSmall 1 час назад

      Легко пи..еть,когда группа бумажная.Посмотрим на Евро чего вы добьётесь)

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