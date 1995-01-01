Камболов: «В Шотландию едем не как гости, а выступать на чужом поле как хозяева»

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Руслан Камболов поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2020 со сборной Шотландии.

— Есть ли какие-то опасения перед этой встречей? Все-таки шотландцы будут играть у себя дома.

— Понятно, что соперник выступает дома и у него будет больше уверенности. Но мы туда едем не как гости, а выступать на чужом поле как хозяева. Думаю, это получится.

— Исходя из турнирной таблицы, ничья будет неплохим результатом для сборной России?

— Мы на это не смотрим. У нас задача играть максимально агрессивно и на победу.

— В августе был очень тяжелый график у «Краснодара». Вы играли почти все матчи. Каково ваше физическое состояние?

— Пару матчей я не играл. За этот период можно было восстановиться. Это как раз и получилось. Сейчас я чувствую себя намного лучше, – сказал Камболов.

Ранее защитник сборной России Георгий Джикия заявил, что российская команда не будет играть против шотландцев вторым номером.