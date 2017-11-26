Бердыев: «Не владею ситуацией о допинге»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал ситуацию с ВАДА и допингом в российском футболе.

Организация включила в список подозреваемых в употреблении запрещенных веществ четырех игроков казанского клуба – Сергея Рыжикова, Владимира Граната, Руслана Камболова и Максима Канунникова.

«Я не владею ситуацией. Понятно, что отрицательно отношусь к допингу. В любом виде спорта», — сказал Бердыев.

Ранее представитель ВАДА Григорий Родченков сказал, что может предоставить ФИФА доказательства.

Мнением о возможном скандале также поделился главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

Сегодня «Рубин» уступил армейцам со счетом 0:1 в матче 18-го тура чемпионата России.