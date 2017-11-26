Гончаренко: «Допинг в российском футболе? Это просто информационный вброс»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о ситуации с ВАДА и допингом в российском футболе. Ранее представитель организации Григорий Родченков сказал, что готов предоставить ФИФА доказательства.

«Большей глупости не придумать. В преддверии чемпионата мира всякая ерунда вылезает. Для чего применять допинг в футболе? Он нужен либо для силы, либо для выносливости, либо для скорости, но в футболе нужно все вместе, и вообще непонятно, какой допинг тут может быть. По незнанию какие-то компоненты могут попадать в организм. Но в целом, думаю, это просто информационный вброс», — сказал 40-летний тренер.

Напомним, сегодня армейцы обыграли «Рубин» (1:0) в матче 18-го тура чемпионата России.