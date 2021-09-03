Экс-игрок сборной России Камболов подпишет контракт с «Арсеналом» Т

Полузащитник Руслан Камболов прибыл в Тулу, чтобы подписать контракт с «Арсеналом». Игрок без клуба с июля, когда покинул «Краснодар».

В «Арсенале» сегодня, 3 сентября, сменился главный тренер: в клуб вернулся Миодраг Божович.