Экс-игрок сборной России Камболов подпишет контракт с «Арсеналом» Т

Полузащитник Руслан Камболов прибыл в Тулу, чтобы подписать контракт с «Арсеналом». Игрок без клуба с июля, когда покинул «Краснодар».
В «Арсенале» сегодня, 3 сентября, сменился главный тренер: в клуб вернулся Миодраг Божович.
- На счету Камболова 6 матчей за сборную России.
- Трофеев в карьере 31-летнего игрока нет.
- «Арсенал» идет в зоне вылета РПЛ.
Источник: Eurostavka
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