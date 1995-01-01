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    Экс-игрок сборной России Камболов подпишет контракт с «Арсеналом» Т

    Полузащитник Руслан Камболов прибыл в Тулу, чтобы подписать контракт с «Арсеналом». Игрок без клуба с июля, когда покинул «Краснодар».

    В «Арсенале» сегодня, 3 сентября, сменился главный тренер: в клуб вернулся Миодраг Божович.

    • На счету Камболова 6 матчей за сборную России.
    • Трофеев в карьере 31-летнего игрока нет.
    • «Арсенал» идет в зоне вылета РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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