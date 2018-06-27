«Рубин» – о граффити у отеля Аргентины: «Едешь на матч и любуешься Камболовым»

«Рубин» прокомментировал сообщение в твиттере главного редактора дирекции спортивного вещания «Первого канала» Василия Конова.

Ранее стало известно, что сборная Аргентины накануне матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 с Францией будет проживать в казанском отеле «Рамада», окна которого выходят на граффити с портретом нападающего Португалии Криштиану Роналду.

«Так, казанские, а я правильно понимаю, что Месси вынужденно будет видеть в окно в отеле тот самый портрет Роналду на стене? Или перерисуют к приезду Лео? Или оставят граффити? Но в целом забавно получается. Приезжаешь на 1/8 финала и смотришь на Криштиану», – написал Конов в своем твиттере.

«А еще едешь на матч на «Казань Арену» и любуешься Камболовым», – ответила пресс-служба «Рубина».

Матч Аргентина – Франция состоится на «Казань Арене».