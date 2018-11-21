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    Камболов – о поражении от Швеции: «Как сыграли – так сыграли»

    Полузащитник «Рубина» и сборной России Руслан Камболов считает, что у команды были шансы на успех в мате Лиги наций со Швецией, но подвела слабая реализация голевых моментов.

    «Конечно, настроение не очень. Много что, можно сказать, не получалось. Ребята выходили на игру с определенной задачей, старались, конечно, играть на победу.

    Наверное, шведы в чем-то превзошли нас. С выходом на второй тайм была задача, проигрывая, забивать гол. В принципе, могли это сделать, я мог это сделать, пробей получше.

    А так, конечно, можно сказать, пошли вперед, больше атаковали, а оборона уже была как бы на втором плане. Ну и, соответственно, второй мяч пропустили. Скажу так – ребята сегодня играли до конца.

    Я вам, наверное, так сразу не скажу, по какой причине было мало моментов. Конечно, было видно, что у них было больше подходов и больше моментов. Но футбол – такая игра, реализуй Ионов момент хороший – и другая игра была бы.

    Ну, как сыграли – так сыграли, что тут можно сказать. Надо работать над ошибками и продолжать», – сказал Камболов.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2018 06:53
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 ноября 2018, 17:29

      Камболову, для начала, нужно научиться хотя бы в створ ворот попадать.

      0
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      Рейтинг: +14

      SeraffimS 21 ноября 2018, 14:55

      А мы только и делаем из года в год, работу над ошибками, а воз и ныне там.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 12:37

      Правильно - работа над ошибками продолжится.

      2
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      Рейтинг: +876

      movie 21 ноября 2018, 12:06

      типа - это наши проблемы

      0
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      Рейтинг: +4951

      polt 21 ноября 2018, 09:43

      Какой к чертям Камболов сборник? Что в нем Черчесов увидел.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 09:30

      Играете как умеете, а умеете немного. Это, если не употреблять резкие слова, которые более уместны.

      3
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      Рейтинг: +1488

      balam 21 ноября 2018, 09:10

      один футболер, после подобной речи,куда то делся

      0
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 21 ноября 2018, 08:13

      Нормальный ответ..
      Ваши ожидания-ваши проблемы..))

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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 21 ноября 2018, 07:50

      Как сыграли так сыграли,оху..тельный ответ,так держать)))

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      Рейтинг: +17

      Dilasse > Oldtrafford83/97 21 ноября 2018, 10:15

      а что он должен был сказать? Встать и посыпать голову пеплом, причитать какие они плохие и т.д.?

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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 > Dilasse 21 ноября 2018, 19:45

      Ну не так точно,это был ответ из ряда- Это не наши проблемы.

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      Рейтинг: +17

      Dilasse > Oldtrafford83/97 22 ноября 2018, 15:43

      это был ответ из серии, "что случилось, то случилось"

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