Камболов – о поражении от Швеции: «Как сыграли – так сыграли»

Полузащитник «Рубина» и сборной России Руслан Камболов считает, что у команды были шансы на успех в мате Лиги наций со Швецией, но подвела слабая реализация голевых моментов.

«Конечно, настроение не очень. Много что, можно сказать, не получалось. Ребята выходили на игру с определенной задачей, старались, конечно, играть на победу.

Наверное, шведы в чем-то превзошли нас. С выходом на второй тайм была задача, проигрывая, забивать гол. В принципе, могли это сделать, я мог это сделать, пробей получше.

А так, конечно, можно сказать, пошли вперед, больше атаковали, а оборона уже была как бы на втором плане. Ну и, соответственно, второй мяч пропустили. Скажу так – ребята сегодня играли до конца.

Я вам, наверное, так сразу не скажу, по какой причине было мало моментов. Конечно, было видно, что у них было больше подходов и больше моментов. Но футбол – такая игра, реализуй Ионов момент хороший – и другая игра была бы.

Ну, как сыграли – так сыграли, что тут можно сказать. Надо работать над ошибками и продолжать», – сказал Камболов.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

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