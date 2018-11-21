«Зачем выпускать стареньких и хрупких?» Россия обсуждает поражение сборной

Сборная России проиграла Швеции (0:2) и не прошла в высший дивизион Лиги наций. Болельщики ругают Черчесова за место Чалова на скамейке, расстраиваются результату, но верят, что дальше все будет хорошо.
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— Керни (@KerneyMoz) 20 ноября 2018 г.
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— Batman's sister(@DjAnnyMalik) 20 ноября 2018 г.
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— Елена Тропина (@LenTropina) 20 ноября 2018 г.
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— АкинФЕЕЧКА(@Skywalker3052) 20 ноября 2018 г.
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— Юрий Вабищевич (@Yuri600ru) 20 ноября 2018 г.
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— Dmitry (@Kyschik) 20 ноября 2018 г.
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—(@gatmosphere_) 20 ноября 2018 г.
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— Когда ты улыбаешься... (@krokys_pokys) 20 ноября 2018 г.
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— плавание по фэндомам (@SerialLover666) 20 ноября 2018 г.
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— сення набебкэн(@wwwerso) 20 ноября 2018 г.
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— forever young (@_ghost_of_love) 20 ноября 2018 г.
Актуальные материалы о сборной России:
Главные выводы по матчу Швеция – Россия
Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:
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