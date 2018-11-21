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    «Зачем выпускать стареньких и хрупких?» Россия обсуждает поражение сборной


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    Голосов: 7
    21.11.2018 01:00
    Черчесова опять критикуют.

    Сборная России проиграла Швеции (0:2) и не прошла в высший дивизион Лиги наций. Болельщики ругают Черчесова за место Чалова на скамейке, расстраиваются результату, но верят, что дальше все будет хорошо.

    Актуальные материалы о сборной России:

    Главные выводы по матчу Швеция – Россия

    Текстовый онлайн

    Большой вопрос по сборной России сейчас – натурализованные футболисты. Ари – вызвали заслуженно? 5 легионеров за 3 года – нормально? Лимит – он зачем тогда нужен? Обсуждаем все это в новом выпуске подкаста, послушайте:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +256

      Алеха32 22 ноября 2018, 12:59

      Раньше смотрел все матчи , теперь просто матч сборной в 23:00 лучше тихий сон, толку больше.

      2
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 21 ноября 2018, 21:58

      Мне до лампочки поражение. Лысый качан марогозит по полной. Где Чалов? Шавло верни придурок.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 21 ноября 2018, 21:15

      Тренерская мысль была понятна - обороняемся и если что Полоз или Ионов убегут. Ионов то и убежал, вот только это не спринт, а футбол - забивать такие моменты нужно, ну или хотя бы мог отдать пас, там как раз свободный игрок был перед пустыми воротами. Но Ионов - не уровень сборной.
      Полоза вообще не было видно.
      Короче говоря - ехал Стасик за очком.

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Владислав Vlad 21 ноября 2018, 21:59

      На очке.)))

      0
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      Рейтинг: +11

      Ира Аладьева 21 ноября 2018, 15:41

      Ничего,может быть в следующем году Чалова выпускать будут?

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Ира Аладьева 21 ноября 2018, 22:12

      Будут выпускать мячи подавать.)))

      0
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      Рейтинг: +7993

      nik55 21 ноября 2018, 15:32

      Шведы вернули сборную с небес на землю----но скоро кто то загонит ее в подвал

      4
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > nik55 21 ноября 2018, 22:10

      Скоро и тебя туда загонят. Не смешно.

      0
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      Рейтинг: +20

      виктор55 21 ноября 2018, 15:05

      Поменьше бы ура-патриотического поноса, и не столь горьким было бы разочарование.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +836

      Князев 21 ноября 2018, 11:27

      Да, кадровый дефицт. Но есть действующий чемпион страны. Денисов , Тарасов, Баринов. Вот кто должен играть, а не Всякие Газинские... А кто может выступить плеймекером? Такого в составе не нашлось. Могли в этой роли выступить Мирончуки, что они и делают в Локомотиве. А что сделали на поле быстроногий безголовый Ионов и такой же Полоз??? Глубина состава у сборной есть, но нужно этим умело пользоваться. А бездарный и упрямый тренер должен уйти в отставку.

      8
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Князев 21 ноября 2018, 22:00

      Только не Тарасов.))) Бревно и охламон.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1334

      Lilipyt > Князев 21 ноября 2018, 23:08

      Мирончуки сыграли против Германии, за что "спасибо". Как играли лажово в сборной на ЧМ так играют дальше, в локо в разы лучше, что дико разочаровывает. Какие могут быть претензии к Газинскому и Ионову?! Я не понимаю, играли, боролись и старались.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Lilipyt 22 ноября 2018, 21:17

      А почему Миранчуки играют в Локо по другому???
      А может потому, что Сёмин делает интеллектуальный футбол, а Черчесов - колхозный. Ни идей, ни комбинаций. НИЧЕГО.
      Ты вспомни, почему заиграл Головин на ЧМ, а как попал в состав Черышев? Вот и ответы на все вопросы - почему не играют те, кто думает на поле, а не просто мяч пинает.
      Борются и стараются и во второй лиге, но это не говорит, что они уровня сборной. Когда футболист не может дать пас на 10 метров, то это о чём-то говорит.

      0
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      Рейтинг: +1334

      Lilipyt > Владислав Vlad 23 ноября 2018, 01:12

      Если Сёмин делает интеллектуальный футбол, а Черчесов колхозный, то почему Локо летит в ЛЧ, как вшивые собаки? Хоть там играют Миранчуки.. Вопрос не в тренере, а в способности игрока выполнять поставленные задачи, это называется профессионализмом. На уровне РПЛ они заметны, организованы и показывают комбинационный футбол с небольшим браком. Но как только они покидают зону комфорта и выходят на международную арену, теряются и делают поспешные передачи, не попадая в ритм команды. Миранчуки хорошие футболисты, но не способные брать игру на себя против организованной команды.

      0
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      Рейтинг: +1107

      qawzsexdr 21 ноября 2018, 08:03

      Если постоянно навешивать в центр на игрочишку, то обороне соперника даже скучно будет обороняться.

      3
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      Рейтинг: +1334

      Lilipyt 21 ноября 2018, 02:01

      Как только вышел Ари появилось движение в атаке, а до этого была одна мертвая зона с одной заготовкой: Наброс на Дзюбу и он там пусть решает. Шведы организованы и хорошо играют в верху. Против их надо играть в пас и быстрые передачи. Одним словом, мы стояли и чего то ждали... Не хватало распасовщика такого калибра как Шатов, хоть Ионов сыграл на высоком уровне. Но команда сыграла так как обычно в решающий момент. Сколько говорилось, что в случаи ничьи мы проходили дальше, мы обязательно проигрывали и вылетали...В очередной раз сборная сыграла мягко говоря на пох... Ели ходили и мало прессинговали (не моментами, а в целом всей командой). Это доказывает, что у нас в очередной раз есть только 11 стартовых игроков и если кто то болен, то все летит в тар-тара-рым. Получается следующего подвига нам ждать 10 лет - 2008г.; 2018г.; 2028г...

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Lilipyt 21 ноября 2018, 21:11

      Смысл выпускать Ари? Все заточены на "пинай на Дзюбу", а Ари технарь, под него ещё один нужен.Посмотри - Ари скидывает пяткой в свободную зону, но Дзюба лезет напрополую на защитников. Может быть нужно было Чалова с Ари наигрывать? Действительно - короткий пас. Но Ари с Дзюбой - это не в тему.

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Владислав Vlad 21 ноября 2018, 22:04

      Шмари в 35 тебя устраивает? Ты болен.

      -1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Lilipyt 21 ноября 2018, 22:06

      Подростай, дождёшся.)))

      0
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни > Владислав Vlad 21 ноября 2018, 22:08

      Без Ари играли. Было не хуже. Ари Ари всех достали и чучундрам проиграли.

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      Рейтинг: +1334

      Lilipyt > Чуни Муни 21 ноября 2018, 22:57

      Нет разницы сколько ему лет, Дзюба буд-то молодой... Любой русский игрок "набирает" опыт до 27 лет, что вызывает разочарование... Ари техничен и спокойно побороться за мяч может, а Дзюба хорош в верху и то спс то что вырос дылдой

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      Рейтинг: +1334

      Lilipyt > Чуни Муни 21 ноября 2018, 23:02

      Если тебя не устраивает Ари, тогда не устраивает Фернандес, Нойштедтер, Гильерме и Рауш. Только благодаря Фернандесу мы дошли до 1/4, иначе сидели в группе внизу...

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Чуни Муни 22 ноября 2018, 21:12

      В смысле устраивает или не устраивает?
      Меня вообще не устраивает то, что в сборной России играют иностранцы. Меня не устраивает то, что в сборной нет тренера и т.д. и т.п.
      Но это не отменяет тот факт, что Ари намного техничнее и интеллектуальнее того же Дзубы или Ионова, Полоза..... список не мал.
      Если уж взяли 35-ти летнего иностранца, то впишите тогда его в состав. А-то получается, что выпустить выпустили, а как сыграть с другими не придумали.

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