Дзюба провалил ключевые моменты. Сборная могла не проиграть

Сомнительное возвращение капитана.

Артем Дзюба вернулся в состав сборной России, получил капитанскую повязку и снова выступил красивым мотиватором. Он призывал партнеров включаться в прессинг, указывал на неправильный выход из обороны и максимально настраивал на изменение хода матча.

После финального свистка Дзюба сделал самый важный вывод о причинах поражения сборной: «Говорили, что в матче со Швецией нельзя проигрывать борьбу, нельзя проигрывать подбор и стандарты. Знали, что они с флангов будут много подавать, стандарты опасные. Откуда знали – там и получили. Проиграли единоборства. Сегодня, наверное, заслуженно проиграли, нужно быть объективными».

Сам Артем провел на поле весь матч и показал довольно слабую статистику. Он нанес два удара, четыре раза выиграл верховую борьбу, выдал 48% точности передач и однажды успешно обыграл соперника в дриблинге. Такие показатели можно списать на неправильную тактику и спад формы Артема после травмы. Но самое важное здесь другое: Артем Дзюба мог спасти для России эту игру, если бы ключевые эпизоды матча с его участием завершились по-другому.

1. Один из двух опасных моментов у ворот Ольсена возник именно от Дзюбы. Артем продавил защитника и бил головой с позиции чуть дальше линии вратарской, но послал мяч в руки вратарю.

2. Чтобы накрыть голевой удар Линделефа, Артему не хватило лишней секунды. Не очень понятно, какие функции он вообще выполнял во время той подачи углового, но ситуацию в штрафной оценил не очень правильно. Как и его партнеры, конечно.

Даже если бы два важных эпизода завершились по-другому, в перспективе счет мог быть хотя бы ничейным. Но это не все ключевые моменты с участием Дзюбы в этой встрече.

Вот так он проиграл борьбу Гранквисту еще при счете 0:0. Здесь спасла только реакция Лунева.

А в этом моменте игроки сборной России убегали фактически 3 в 3, но Дзюба пошел по центру на проводившего куражный матч Гранквиста. Результат – жесткий отбор шведского капитана. Жаль, что в этой ситуации Дзюба не заметил набегавшего партнера, которого никто не держал. Вторая волна атаки завершилась слабым ударом Камболова.

Все видео взяты с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

Еще одна важная цитата Дзюбы, которая характеризует все выступление сборной России в Лиге наций. Не зря Артем сказал и о претензиях к самому себе.

twit text — Чемпионат мира FIFA 2018(@fifaworldcup_ru) 20 ноября 2018 г.

Можно сколько угодно считать Артема Дзюбу классным медийным персонажем и вручать ему бесконечные награды лучшему игроку матча. Даже нужно радоваться, что в России есть такой открытый игрок, который говорит правильные вещи. Допускаем, что по желанию и самоотдаче Дзюба действительно был лучшим в матче со Швецией. Только даже ничьей России это не принесло, хотя шансы были.

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