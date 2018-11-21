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    Дзюба провалил ключевые моменты. Сборная могла не проиграть


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    Голосов: 16
    21.11.2018 02:00
    Сомнительное возвращение капитана.

    Артем Дзюба вернулся в состав сборной России, получил капитанскую повязку и снова выступил красивым мотиватором. Он призывал партнеров включаться в прессинг, указывал на неправильный выход из обороны и максимально настраивал на изменение хода матча.

    После финального свистка Дзюба сделал самый важный вывод о причинах поражения сборной: «Говорили, что в матче со Швецией нельзя проигрывать борьбу, нельзя проигрывать подбор и стандарты. Знали, что они с флангов будут много подавать, стандарты опасные. Откуда знали – там и получили. Проиграли единоборства. Сегодня, наверное, заслуженно проиграли, нужно быть объективными».

    Сам Артем провел на поле весь матч и показал довольно слабую статистику. Он нанес два удара, четыре раза выиграл верховую борьбу, выдал 48% точности передач и однажды успешно обыграл соперника в дриблинге. Такие показатели можно списать на неправильную тактику и спад формы Артема после травмы. Но самое важное здесь другое: Артем Дзюба мог спасти для России эту игру, если бы ключевые эпизоды матча с его участием завершились по-другому.

    1. Один из двух опасных моментов у ворот Ольсена возник именно от Дзюбы. Артем продавил защитника и бил головой с позиции чуть дальше линии вратарской, но послал мяч в руки вратарю.

    2. Чтобы накрыть голевой удар Линделефа, Артему не хватило лишней секунды. Не очень понятно, какие функции он вообще выполнял во время той подачи углового, но ситуацию в штрафной оценил не очень правильно. Как и его партнеры, конечно.

    Даже если бы два важных эпизода завершились по-другому, в перспективе счет мог быть хотя бы ничейным. Но это не все ключевые моменты с участием Дзюбы в этой встрече.

    Вот так он проиграл борьбу Гранквисту еще при счете 0:0. Здесь спасла только реакция Лунева.

    А в этом моменте игроки сборной России убегали фактически 3 в 3, но Дзюба пошел по центру на проводившего куражный матч Гранквиста. Результат – жесткий отбор шведского капитана. Жаль, что в этой ситуации Дзюба не заметил набегавшего партнера, которого никто не держал. Вторая волна атаки завершилась слабым ударом Камболова.

    Все видео взяты с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Еще одна важная цитата Дзюбы, которая характеризует все выступление сборной России в Лиге наций. Не зря Артем сказал и о претензиях к самому себе.

    Можно сколько угодно считать Артема Дзюбу классным медийным персонажем и вручать ему бесконечные награды лучшему игроку матча. Даже нужно радоваться, что в России есть такой открытый игрок, который говорит правильные вещи. Допускаем, что по желанию и самоотдаче Дзюба действительно был лучшим в матче со Швецией. Только даже ничьей России это не принесло, хотя шансы были.

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    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС
    Рейтинг: 3 Голосов: 16
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    Комментарии86
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      Рейтинг: +14

      Графолог 22 ноября 2018, 14:42

      Акцент на игроков типа Дзюбы - неповоротливого, малотехничного, медленного это прошлый век, сегодня в тренде юркие, быстрые и в меру высокие, идеал типа Кержакова, или я чего то не понимаю? Считаю пока в Зените ставку будут делать на Дзюбу и Заболотного будет полный песец и Семак роет себе яму да и усатый.

      1
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      Рейтинг: +263

      Джавел. 22 ноября 2018, 09:58

      А какие дифирамбы пели комментаторы Дзюбе во время матча, будто он один и играл.., а голы забивали шведы.

      2
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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 22 ноября 2018, 09:05

      Видно было, что Артем не готов на весь матч. Минут за 25-30 в конце игры, он принес бы больше пользы, чем за всю. Просчет тренера. Я так думаю!))

      1
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      Рейтинг: +51

      Slon1 22 ноября 2018, 01:34

      Автору лучше писать про балет, футбол не его...

      1
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 21 ноября 2018, 22:15

      А вы думали будете на Дзюбе ездить за годом год?) Чм провел, в Зените пашет от травмы до травмы и будет при этом без конца давать 100% жару? Он не железобетонный же, Дзюба, как бы не старался.

      4
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      Рейтинг: +1236

      омск55 21 ноября 2018, 18:48

      Надо винить не Дзюбу а того кто выбирал состав а именно усатого

      4
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      ...
      Рейтинг: +9729

      САДЫЧОК > омск55 21 ноября 2018, 18:53

      Не состав ! А трусливую тактику !

      6
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 21 ноября 2018, 18:41

      Дзюба ,как пишут,раздавал правильные указания.
      Но его почему то не слушались.
      Вывод.Плохой он капитан.Без авторитета.
      Оттого и проиграли.
      В России не любят ,когда кто то кем то командует..

      0
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      Рейтинг: +53

      maslenitsa > alex1951 21 ноября 2018, 19:22

      Дзюба в "Зените" капитан, затмивший своим авторитетом тренера. В сборной такой авторитет не катит - право приглашения в сборную не у капитана, а у тренера. В этом и просчет...

      0
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      Рейтинг: +17

      Dilasse > maslenitsa 22 ноября 2018, 17:19

      Дзюба в Зените вообще не капитан.

      0
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      Рейтинг: +161

      sky-pa 21 ноября 2018, 18:25

      Не тявкайте на Дзюбу! Он лучше хотя бы тем, что не размахивает стулом в питейных заведениях, и накрывает голову, отдавая честь!

      4
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      Рейтинг: +9729

      САДЫЧОК > sky-pa 21 ноября 2018, 18:35

      Дзюба ,Ионов - очень слабы! А игра Дзюбу и вовсе ущербна!

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 21 ноября 2018, 17:17

      Причем здесь Дзюба? Вообще так играть в футбол нельзя - это отвратительное, тошнотворное зрелище. Проигрывать тоже можно по разному - но это не футбол. Я выключил телевизор после 15 минут просмотра - и, как видите, оказался прав. Наша команда не умеет ничего - пасовать, комбинировать, в скоростях мы проигрываем всей Европе. Всегда одна и та же присказака - "нужно терпеть!" Футбольные терпилы, когда мы играть будем, а не мучиться?

      4
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      Рейтинг: +163

      Streight 21 ноября 2018, 17:09

      Когда это сборище инвалидов вышло в 1/4 финала ЧМ все писались кипятком и сразу стали бить себя в грудь. Дзюба был героем, сборная чуть ли не совершенной командой. Только все забыли, что хозяева ЧМ в подавляющем большинстве случаев проходили свою группу и выходили в разные стадии плей-офф. Все забыли, что играла сборная России с крайне слабыми Египтом и Саудитами. С Уругваем сразу выплыли все проблемы. А Дзюба сейчас как свадебный генерал. Мелькает много, а толку мало. Крайне зависимый от игры команды нападающий.
      В России продолжается футбольный кризис. И дальше будет только хуже.

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      Рейтинг: +53

      maslenitsa > Streight 21 ноября 2018, 19:28

      А тебя, совершеннейшего, эта тема походу только радует?!

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Streight 21 ноября 2018, 22:23

      Ты не попутал ли составы? Те кто играл на ЧМ и те кто играли со Швецией это два разных состава вообще, за исключением пары человек.
      Касательно хозяев ЧМ выходящих в плейофф в большинстве, так хорошо выходить в плейофф, когда ты сборная Бразилии, Германии, Франции. А я посмотрел бы на приведенную тобой статистику, если бы ЧМ почаще отдавали странам вроде ЮАР.
      И расскажи мне еще что в 1/4 можно левой ногой заходить если ты хозяин ЧМ. Ха, ха и еще раз ха.

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      Рейтинг: +163

      Streight > maslenitsa 22 ноября 2018, 15:30

      Меня эта тема огорчает последние лет 20. И огорчает все больше. Не буду расписывать женщине все премудрости отечественного футбола в новейшем времени. Продолжайте смотреть первый канал и верить в богоподобность Дзюбы и тренерский талант Черчесова.

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      Рейтинг: +163

      Streight > Gek Dement 22 ноября 2018, 15:31

      Посмотрите статистику за последние хотя бы 10 чм по футболу. А потом рассуждайте об одной левой

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Streight 22 ноября 2018, 15:48

      Ну я об этом и написал, какова была бы эта статистика, если бы на 90% хозяевами этих 10 чемпионатов не были бы сборные из первой десятки рейтинга. Германия, Бразилия, Франция или Аргентина(и т.д. смотри кто там еще принимал эти чемпионаты) выходили в четверть финал достаточно легко, не потому что они страны хозяева, а потому что это топ сборные это же очевидно любому думающему человеку. А что если бы все 10 чемпионатов принимали страны вроде ЮАР, была бы статистика такой же?
      Это я к тому что это не тот случай где нужно опираться на статистику.

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