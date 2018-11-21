Дзюба: «Откуда знали – там и получили. Шведы были лучше нас»

Нападающий сборной России Артем Дзюба подвел итог поражению от сборной Швеции в Лиге наций.

«Говорили, что в матче со Швецией нельзя проигрывать борьбу, нельзя проигрывать подбор и стандарты. Знали, что они с флангов будут много подавать, стандарты опасные. Откуда знали – там и получили.

Проиграли единоборства. Сегодня, наверное, заслуженно проиграли, нужно быть объективными. Может, если бы Леха забил Ионов, не самый простой момент, выходил сбоку, может, по-другому бы все сложилось.

Но в целом они были лучше нас. И что ни говори, большое количество футболистов, которые отсутствовали, сказывается на нашем уровне. Мы теряем очень много качеств, к сожалению», – Sports.ru приводит слова Дзюбы в эфире «Матч ТВ».

По итогам встречи команда Станислава Черчесова осталась в Лиге B.

Главные выводы по матчу Швеция – Россия

Дзюба провалил ключевые моменты. Сборная могла не проиграть