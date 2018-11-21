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    Дзюба: «Откуда знали – там и получили. Шведы были лучше нас»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба подвел итог поражению от сборной Швеции в Лиге наций.

    «Говорили, что в матче со Швецией нельзя проигрывать борьбу, нельзя проигрывать подбор и стандарты. Знали, что они с флангов будут много подавать, стандарты опасные. Откуда знали – там и получили.

    Проиграли единоборства. Сегодня, наверное, заслуженно проиграли, нужно быть объективными. Может, если бы Леха забил Ионов, не самый простой момент, выходил сбоку, может, по-другому бы все сложилось.

    Но в целом они были лучше нас. И что ни говори, большое количество футболистов, которые отсутствовали, сказывается на нашем уровне. Мы теряем очень много качеств, к сожалению», – Sports.ru приводит слова Дзюбы в эфире «Матч ТВ».

    По итогам встречи команда Станислава Черчесова осталась в Лиге B.

    Главные выводы по матчу Швеция – Россия

    Дзюба провалил ключевые моменты. Сборная могла не проиграть

    Источник: Sports.ru

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    21.11.2018 01:00
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 ноября 2018, 17:32

      Двигаться надо пошустрее, а не в носу ковыряться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12213

      ВетеR 21 ноября 2018, 12:11

      Перед матчем не было не грамма сомнений в победе шведов, Так и вышло
      Матч был проигран до его начала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 11:55

      Замена ,выбывшим из за травм игрокам ,не оказалась равнозначной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +121

      vog 21 ноября 2018, 11:44

      ...Мы теряем очень много качеств, к сожалению», – ...Как можно потерять то,чего нет!!!Стоя на месте игру не выиграешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 21 ноября 2018, 09:40

      сказка кончилась

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1488

      balam 21 ноября 2018, 09:11

      цицерон деревяный

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 09:10

      Нам, если не помогут другие, сами не можем вылезти...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7774

      mihail200606 21 ноября 2018, 08:16

      Фраза в заголовке в стиле черномырдина..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1211

      Серёга Краснодарский 21 ноября 2018, 08:11

      как можно ходить пешком в таком матче?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7031

      mamba9090909 21 ноября 2018, 07:18

      Знали? Значит проиграли ещё до матча?

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