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    Мусаев – о трансферах «Краснодара»: «Я ошибся, взяв Кайо, Вилену, Намли и Камболова»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал об ошибках в комплектовании состава команды.

    – В декабре 2019-го вы сказали: «Нам нужно вернуть стиль». Как «Краснодар» его потерял?

    – Мы ошиблись в комплектовании команды после сезона-2018/19. На тот момент «Краснодар» показывал прекрасный футбол в РПЛ, достойно играл в Лиге Европы, но потом ушли Перейра и Каборе, получили тяжелейшие травмы Классон, Газинский и только что пришедший Кабелла. Плюс стал надолго выбывать Ари – тоже определяющий игрок для стиля.

    На их места «Краснодар» взял Вилену, Намли, Кайо, Камболова. Это хорошие футболисты, но они не могут дать стиль, который был у «Краснодара» в мой первый сезон, да и до меня. В селекции я принимал непосредственное участие – вообще не снимаю с себя вины.

    Я думал, что мы сможем привить новичкам наш стиль через работу, потому что они игроки высокого уровня. Сейчас можно сказать, что я ошибался.

    В прошлом сезоне «Краснодар» частично потерял стиль, играл не так ярко, но прошел «Порту» в квалификации Лиги чемпионов, занял третье место в РПЛ – на фоне перестройки и огромного количества травм это был очень неплохой результат.

    – Зачем подписывать игроков, изначально не подходящих под стиль? Обучение – хорошо, но это же сложнее, чем сразу купить нужного игрока.

    – Те, кого мы хотели взять, либо были вообще недоступны, либо мы не могли договориться. У нас шла середина сборов летом 2019-го – мы понимали, что если сейчас кого-то не подпишем, не возьмем уже никого. Поэтому не думаю, что кого-то можно обвинять – к сожалению, мы могли сделать только такие трансферы.

    • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
    • С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.
    • На минувших выходных Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.

    «Краснодар» намерен сохранить Мусаева в структуре клуба

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 09:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +27508

      oyabun 5 минут назад

      В вопросе покупки игроков всегда присутствует определенный риск. Шансы всегда 50 на 50. Футболист, прекрасно себя зарекомендовавший ранее, может совсем не оправдать возлагаемых на него надежд в новой команде. И факторов, влияющих на это миллион. Потому что это живые люди, а не купленная на замену запчасть. Взять тот же Спартак - подобных трансферных неудач достаточно. Из последних это Роша, Тиль, Шюррле, Урунов..

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      Рейтинг: +19759

      bset 26 минут назад

      У Краснодара есть один усугубляющий фактор - это периферия. Средний футболист - это миллионер, которому нужны места, куда он сможет потратить свои миллионы. Та же Мамаева жаловалась, что некуда сходить, футболисты вечно уезжают в Москву. Тот же Анжи в его лучшие годы базировался в Подмосковье. В стране, где есть Москва и Санкт-Петербург, а есть все остальное, невозможно развивать полноценно футбол. Когда у нас в каждом городе будет высокий уровень жизни, нормальная инфраструктура и куча мест, где можно потратить свои деньги, вот тогда и футболисты к нам станут охотнее ехать. А пока они готовы лишь изредка закрыть глаза за существенную доплату, которую наши клубы потянуть не могут. А за примером далеко можно не ходить - Франция, Италия, Испания, Германия. Там все не сосредоточено вокруг столицы и футбол развивается везде, потому что везде жить комфортно, а не только в столице. Хоть и говорят, что футбол вне политики, но политика, к сожалению, на футбол влияет существенно.

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