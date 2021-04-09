Мусаев – о трансферах «Краснодара»: «Я ошибся, взяв Кайо, Вилену, Намли и Камболова»

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал об ошибках в комплектовании состава команды.

– В декабре 2019-го вы сказали: «Нам нужно вернуть стиль». Как «Краснодар» его потерял?

– Мы ошиблись в комплектовании команды после сезона-2018/19. На тот момент «Краснодар» показывал прекрасный футбол в РПЛ, достойно играл в Лиге Европы, но потом ушли Перейра и Каборе, получили тяжелейшие травмы Классон, Газинский и только что пришедший Кабелла. Плюс стал надолго выбывать Ари – тоже определяющий игрок для стиля.

На их места «Краснодар» взял Вилену, Намли, Кайо, Камболова. Это хорошие футболисты, но они не могут дать стиль, который был у «Краснодара» в мой первый сезон, да и до меня. В селекции я принимал непосредственное участие – вообще не снимаю с себя вины.

Я думал, что мы сможем привить новичкам наш стиль через работу, потому что они игроки высокого уровня. Сейчас можно сказать, что я ошибался.

В прошлом сезоне «Краснодар» частично потерял стиль, играл не так ярко, но прошел «Порту» в квалификации Лиги чемпионов, занял третье место в РПЛ – на фоне перестройки и огромного количества травм это был очень неплохой результат.

– Зачем подписывать игроков, изначально не подходящих под стиль? Обучение – хорошо, но это же сложнее, чем сразу купить нужного игрока.

– Те, кого мы хотели взять, либо были вообще недоступны, либо мы не могли договориться. У нас шла середина сборов летом 2019-го – мы понимали, что если сейчас кого-то не подпишем, не возьмем уже никого. Поэтому не думаю, что кого-то можно обвинять – к сожалению, мы могли сделать только такие трансферы.

Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).

С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.

На минувших выходных Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.

«Краснодар» намерен сохранить Мусаева в структуре клуба