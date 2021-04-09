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  • Мусаев – о трансферах «Краснодара»: «Я ошибся, взяв Кайо, Вилену, Намли и Камболова»

Мусаев – о трансферах «Краснодара»: «Я ошибся, взяв Кайо, Вилену, Намли и Камболова»

9 апреля 2021, 09:59
14

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал об ошибках в комплектовании состава команды.

– В декабре 2019-го вы сказали: «Нам нужно вернуть стиль». Как «Краснодар» его потерял?

– Мы ошиблись в комплектовании команды после сезона-2018/19. На тот момент «Краснодар» показывал прекрасный футбол в РПЛ, достойно играл в Лиге Европы, но потом ушли Перейра и Каборе, получили тяжелейшие травмы Классон, Газинский и только что пришедший Кабелла. Плюс стал надолго выбывать Ари – тоже определяющий игрок для стиля.

На их места «Краснодар» взял Вилену, Намли, Кайо, Камболова. Это хорошие футболисты, но они не могут дать стиль, который был у «Краснодара» в мой первый сезон, да и до меня. В селекции я принимал непосредственное участие – вообще не снимаю с себя вины.

Я думал, что мы сможем привить новичкам наш стиль через работу, потому что они игроки высокого уровня. Сейчас можно сказать, что я ошибался.

В прошлом сезоне «Краснодар» частично потерял стиль, играл не так ярко, но прошел «Порту» в квалификации Лиги чемпионов, занял третье место в РПЛ – на фоне перестройки и огромного количества травм это был очень неплохой результат.

– Зачем подписывать игроков, изначально не подходящих под стиль? Обучение – хорошо, но это же сложнее, чем сразу купить нужного игрока.

– Те, кого мы хотели взять, либо были вообще недоступны, либо мы не могли договориться. У нас шла середина сборов летом 2019-го – мы понимали, что если сейчас кого-то не подпишем, не возьмем уже никого. Поэтому не думаю, что кого-то можно обвинять – к сожалению, мы могли сделать только такие трансферы.

  • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
  • С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.
  • На минувших выходных Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.

«Краснодар» намерен сохранить Мусаева в структуре клуба

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Камболов Руслан Вилена Тонни Намли Юнес Кайо Мусаев Мурад
Комментарии (14)
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oyabun
1617953918
В вопросе покупки игроков всегда присутствует определенный риск. Шансы всегда 50 на 50. Футболист, прекрасно себя зарекомендовавший ранее, может совсем не оправдать возлагаемых на него надежд в новой команде. И факторов, влияющих на это миллион. Потому что это живые люди, а не купленная на замену запчасть. Взять тот же Спартак - подобных трансферных неудач достаточно. Из последних это Роша, Тиль, Шюррле, Урунов..
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серега кашин
1617954278
какой у вас стиль команда только недавно появилась, а это вас и погубило
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Январь 59
1617957666
Скорее всего ошибся С.Н. Галицкий, назначивший неопытного человека , главным тренером. Любой тренер - это прежде всего психолог и педагог. Более того должен быть авторитет. Во первых Краснодар как город- это не Париж, не Москва ,не Монако, не Милан или Турин, даже не Зальбург. Это провинциальный город . И далеко не все чувствуют тут уютно. Выходцы из бедных - бандитских кварталов Ю. Америки , более или менее приспосабливаются, а вот выходцы из Европы, тут попадают в трущобы. Получив приличный контракт, можно в пол ноги бегать и не стремиться к успеху. Типа как в провинциях Китая. Авторитета у Мусаева не то что бы нет , его и быть не может. Он никогда не играл, он ещё молодой. А когда игрокам типа М. Перейра, Ари, Берг или Гранквист читает мораль человек не имеющий никакого опыта, этим людям смешно и жутко не комфортно. Мусаева еще бы в сборную России поставили , а помощниками дали Карпина и Семина, вот бы был смех.
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САДЫЧОК
1617959645
Мусаев , если ты ошибся..Зачем , ставил в состав ?
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Рубинище
1617959936
Будет уроком Мусаеву и Галицкому
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portero
1617962106
Смольников и Чернов тоже плохой вариант, очень слабо играют в защите, техника тоже слабовато , одним желанием недостатки никак не перекрыть...
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Hektor 84
1617965897
Не по Мураду шапка! Как оказалось.
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Вомбат
1617971523
Конечно, Мурад Олегович, это именно ты ошибся. Ведь именно ты покупал дорогих игроков, которые приезжали в Краснодар не биться и не доказывать, а тупо срубить бабла. Конечно, это именно ты положил им зарплату 10 миллионов рублей в месяц, при том, что Игнатьев и Сулейманов, отыграв год лучше любого из них, получили от щедрот клуба 100 тыс рублей в месяц. Именно из-за тебя и тащивщий команду Сафонов и перспективный Уткин остались на той же зарплате. И Сулейманов впал в депрессию только потому, что ты плохо тренировал, и Игнатьев ушел из-за тебя и Уткина тоже из-за тебя отчислили. Короче, во всех бедах Краснодара, виноват именно ты. Как только тебя в структуре клуба-то оставили? Надо было того... поганой метлой и с волчьим билетом.
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paracetamol
1617971877
Да ты вообще человек - ошибка. За что ни возьмешься, все через задний проход.
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Кузьмич на трибуне
1617993129
Ровно три года потрачено зря. Напрасно потраченные деньги С.Н.Галицкого, напрасные переживания болельщиков. Все три года -зря. Теперь даже не понятно кого будет ставить в состав Гончаренко. Если Берг и Вильена заявили об уходе из клуба, то пользы от них на поле ждать нет смысла. Сорокин, Кайо, Ари, Стоцкий.... да уж . Ситуация которую собственноручно создал неопытный тренер. Тяжковато будет на финише. Мои самые искренние соболезнования болельщикам быков.
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