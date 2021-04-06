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    «Краснодар» намерен сохранить Мусаева в структуре клуба

    Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев может остаться в клубе.

    По информации Sport24, руководство заинтересовано в продолжении сотрудничества с 37-летним специалистом, если у него не будет предложений от других команд.

    • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
    • С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.
    • На минувших выходных Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +858

      Cubinec1989 14 минут назад

      Ему нужно отдохнуть, собраться с мыслями, понять ошибки и методы их решения. Тренер так то хороший. Две бронзы+ проход в группу в ЛЧ- не случайность

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      Рейтинг: +16674

      vladimir-7 42 минуты назад

      Правильно решает руководство клубом, рано списывать Мусаева, может
      состояться обратная рокировка, а пока надо найти ему работу в клубе.

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