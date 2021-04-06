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«Краснодар» намерен сохранить Мусаева в структуре клуба

6 апреля 2021, 17:20
8

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев может остаться в клубе.

По информации Sport24, руководство заинтересовано в продолжении сотрудничества с 37-летним специалистом, если у него не будет предложений от других команд.

  • Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
  • С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.
  • На минувших выходных Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (8)
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vladimir-7
1617719949
Правильно решает руководство клубом, рано списывать Мусаева, может состояться обратная рокировка, а пока надо найти ему работу в клубе.
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Cubinec1989
1617721595
Ему нужно отдохнуть, собраться с мыслями, понять ошибки и методы их решения. Тренер так то хороший. Две бронзы+ проход в группу в ЛЧ- не случайность
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zigbert
1617725425
Для Краснодара он не посторонний человек. Он еще молодой но знает всю структуру клуба.
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Кузьмич на трибуне
1617728260
Если я правильно понимаю, то Мусаев потерял контакт с игроками основы и с тренерами-помощниками. Либо рано словил звезду, либо плохой психолог-педагог. Возможно дальнейшее участие в работе клуба поможет ему набраться опыта. и через10-15 лет из него получится тренер-победитель. А пока что очень слабоват.
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Garrincha58
1617730689
ему бы лучше поработать в ФНЛ тем самым увеличить свой тренерский багаж
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DOCTOR PENALTY
1617732443
Это по-человечьи. Быкам респект, что своих не бросают.
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житель СПб
1617735146
Мудрое решение. Галицкий понимает, что Мусаев еще пригодится в качестве главного тренера - и не хочет, чтобы он ушел в другой клуб.
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владимир миронов
1617735986
Я думаю, что вся причина в отсутствии опыта работы на таком высоком уровне. А некоторые успехи в еврокубках больше по инерции, так сложилось. Удачи Мусаеву в дальнейшей работе, из него получится дельный тренер, опыт--дело наживное.
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