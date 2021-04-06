«Краснодар» намерен сохранить Мусаева в структуре клуба

Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев может остаться в клубе.
По информации Sport24, руководство заинтересовано в продолжении сотрудничества с 37-летним специалистом, если у него не будет предложений от других команд.
- Мусаев начал тренерскую карьеру в 2005 году в «Краснодар-2000» (существовал до 2011 года).
- С апреля 2018 года он возглавлял основную команду «Краснодара» после семи лет работы в академии клуба.
- На минувших выходных Мусаев покинул пост главного тренера, его сменил Виктор Гончаренко.
Источник: Sport24