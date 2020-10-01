Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров ЦСКА?
    2 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе
    3 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту

    Камболов – о возможных соперниках «Краснодара» в ЛЧ: «Хочется грандов. Например, «Ювентус»

    Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился впечатлениями от победы над ПАОКом и выходом в групповую стадию Лиги чемпионов.

    «Все видели, что была очень тяжелая игра. И психологически справились, и ребята все молодцы, собрались. Доказали, что мы команда. Кого бы хотел видеть в соперниках? Конечно, хочется увидеть грандов у себя в городе. Можно, например, «Ювентус».

    Посвящаю победу в первую очередь родителям и всем болельщикам, кто болел за нас», – сказал Камболов.

    • «Краснодар» сыграет в группе Лиги чемпионов впервые в истории.
    • Команда будет в третьей корзине при жеребьевке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:35
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1038

      Январь 59 43 минуты назад

      Не успели отзвучать фанфары , а звёздная болезнь уже зашкаливает. Успокойтесь ребята. Да победили , да молодцы, но рваться в бой с Юве , М.Ю. ,М.С не спешите. Вам в прошлом сезоне какой то Олимпиакос написал полные карманы, а вы уже на грандов типа Юве замахнулись. Роналду и Дибала распилят Кайо, Петрова,Рамиреса и Мартыновича на тонкие полоски. Скромнее нужно быть.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +434

      Ужас Бората 1 час назад

      Грандов хватает: и первая, и вторая корзины практически все из грандов состоят. Так что никто из наших команд без грандов в соперниках не останется.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +899

      elessar arnor 1 час назад

      лять, паок обыграть то тяжко, а они Ювентус требуют

      вот это высокомерие, скромнее, ребят..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1574

      ItalianFootball > elessar arnor 34 минуты назад

      Эмоции, сегодня проснется с мечтами о Реннах и Ред Буллах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5317

      Alekxei Z. 1 час назад

      Боюсь ошибиться, но для вас любые соперники станут могильщиками.
      Если УЕФА разрешит вход болелам , то можно порадоваться за краснодарцев , если НЕТ, то какая-то херня. Для кого это всё происходит ?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4790

      maior-60 1 час назад

      Камболову в нынешнем составе трудно конкурировать за место в основе. Желаю ему удачи!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79488
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru