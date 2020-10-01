Камболов – о возможных соперниках «Краснодара» в ЛЧ: «Хочется грандов. Например, «Ювентус»

Не успели отзвучать фанфары , а звёздная болезнь уже зашкаливает. Успокойтесь ребята. Да победили , да молодцы, но рваться в бой с Юве , М.Ю. ,М.С не спешите. Вам в прошлом сезоне какой то Олимпиакос написал полные карманы, а вы уже на грандов типа Юве замахнулись. Роналду и Дибала распилят Кайо, Петрова,Рамиреса и Мартыновича на тонкие полоски. Скромнее нужно быть.
Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился впечатлениями от победы над ПАОКом и выходом в групповую стадию Лиги чемпионов.
«Все видели, что была очень тяжелая игра. И психологически справились, и ребята все молодцы, собрались. Доказали, что мы команда. Кого бы хотел видеть в соперниках? Конечно, хочется увидеть грандов у себя в городе. Можно, например, «Ювентус».
Посвящаю победу в первую очередь родителям и всем болельщикам, кто болел за нас», – сказал Камболов.
- «Краснодар» сыграет в группе Лиги чемпионов впервые в истории.
- Команда будет в третьей корзине при жеребьевке.