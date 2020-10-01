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  • «Зенит» будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЧ, «Краснодар» – в третьей, «Локомотив» – в четвертой

«Зенит» будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЧ, «Краснодар» – в третьей, «Локомотив» – в четвертой

1 октября 2020, 00:40
25

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

При жеребьевке «Зенит» будет в первой корзине, «Краснодар» – в третьей, «Локомотив» – в четвертой.

Жеребьевка состоится в четверг, 1 октября.

Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту»;

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Аякс»;

Корзина 3: «Динамо» Киев, «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта»;

Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» Менхенгладбах, «Истанбул», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Зенит Локомотив Краснодар Аталанта Реал Барселона Ливерпуль Бавария
Комментарии (25)
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Кузьмич на трибуне
1601502458
Не будем гадать подождём жеребьёвку.
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Боцман59rus
1601504329
Зенитушка мечта для команд из 4ой корзины, а пацаны из второй и третьей, нагнут это убожество даже пешком ...когда поймете и осознаете, Семак уровня Уфы, будет поздно. Буду рад ошибаться, но судя по всему вам 3.14здец
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Бухбух
1601520323
Для наших команд в ЛЧ, любое место, кроме последнего, будет огромным успехом.
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ladislau
1601522641
Было бы интересно, если бы Локо и Аталанта встретились в группе)
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Oldtrafford83
1601530822
Нашим клубам максимальной удачи,надеюсь потом не будет нытья и отмазок!!!
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maior-60
1601530941
Всем нашим клубам - успешного выступления в групповом раунде!
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vladimir-7
1601532183
Завтра 2 ноября узнаем кто с кем и когда сыграют, пожелаю нашим всем командам удачной жеребьевки и успехов в групповых играх. Независимо от симпатий к командам: и Зениту, и Локомотиву, и Краснодару, и ЦСКА — побед, удачи и без травм.
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portero
1601532538
Вот скоро узнаем соперников, Классон еще форму ненабрал, надеюсь к началу группы доберет.
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alp
1601540687
Удачи всем нашим клубам в ЛЧ!
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paracetamol
1601544028
Вторая группа похлеще первой будет. Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Аякс» - это вам не хухры-мухры. Да и третья тоже не подарок!
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