«Зенит» будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЧ, «Краснодар» – в третьей, «Локомотив» – в четвертой

Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

При жеребьевке «Зенит» будет в первой корзине, «Краснодар» – в третьей, «Локомотив» – в четвертой.

Жеребьевка состоится в четверг, 1 октября.

Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту»;

Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Аякс»;

Корзина 3: «Динамо» Киев, «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта»;

Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» Менхенгладбах, «Истанбул», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».