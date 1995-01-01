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    «Зенит» будет в первой корзине при жеребьевке группового этапа ЛЧ, «Краснодар» – в третьей, «Локомотив» – в четвертой

    Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/21.

    При жеребьевке «Зенит» будет в первой корзине, «Краснодар» – в третьей, «Локомотив» – в четвертой.

    Жеребьевка состоится в четверг, 1 октября.

    Корзина 1: «Бавария», «Севилья», «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «ПСЖ», «Зенит», «Порту»;

    Корзина 2: «Барселона», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Боруссия» Дортмунд, «Челси», «Аякс»;

    Корзина 3: «Динамо» Киев, «Зальцбург», «РБ Лейпциг», «Интер», «Олимпиакос», «Лацио», «Краснодар», «Аталанта»;

    Корзина 4: «Локомотив», «Марсель», «Брюгге», «Боруссия» Менхенгладбах, «Истанбул», «Мидтьюлланд», «Ренн», «Ференцварош».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18403

      Боцман59rus 46 минут назад

      Зенитушка мечта для команд из 4ой корзины, а пацаны из второй и третьей, нагнут это убожество даже пешком ...когда поймете и осознаете, Семак уровня Уфы, будет поздно. Буду рад ошибаться, но судя по всему вам 3.14здец

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      Рейтинг: +3936

      Zubo > Боцман59rus 8 минут назад

      Я начал искать кто нагнёт Спартак и не нашёл, никто не нагнёт, вас там нету , да и не будет никогда больше, вы с трудом в прошлом сезоне от пердива спаслись , любители околофутбольные, уже нагнули вас , убожество, вы то какого уровня , ну с Сочи потягаетесь пока мы будем бороться за выход в плэйофф, с лучшими клубами Европы , готовьтесь к порке в субботу, может научитесь чему-нибудь...

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      Рейтинг: +1953

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      Не будем гадать подождём жеребьёвку.

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