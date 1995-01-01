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    Камболов: «В России VAR работает как-то не очень. Многие моменты совсем нелогичные»

    Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов после матча 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» высказался о работе системы VAR в играх российского чемпионата.

    «Мой момент с пенальти? Не знаю, все говорят по-разному. Всe решил судья, хотя моя рука была в естественном положении. Главное, что мы выиграли.

    Я коснулся мяча рукой, там был недалеко удар, рикошет, я никуда не мог убрать руку. Моя рука была в естественном положении, судья увидел там что-то другое. Мне кажется, в России VAR работает как-то не очень. Когда смотришь европейские матчи, у них всe выходит как-то чeтко, логично. У нас многие моменты совсем нелогичные.

    Мое отношение к VAR? Если там есть чистый пенальти – пожалуйста. Сейчас говорят, что любая рука – пенальти. Каждый по-разному трактует моменты», – сказал Камболов.

    • «Краснодар» победил «Крылья Советов» со счетом 4:2.
    • Матч обслуживала судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
    • Арбитр назначил три пенальти в поединке, два из которых не были реализованы.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +478

      Cromathaar 51 минуту назад

      Ты, дорогой друг, держал руку за спиной, а перед ударом выбросил ее в "естественное положение". Иногда лучше жевать, чем говорить.

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