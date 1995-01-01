Камболов: «В России VAR работает как-то не очень. Многие моменты совсем нелогичные»

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов после матча 9-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» высказался о работе системы VAR в играх российского чемпионата.

«Мой момент с пенальти? Не знаю, все говорят по-разному. Всe решил судья, хотя моя рука была в естественном положении. Главное, что мы выиграли.

Я коснулся мяча рукой, там был недалеко удар, рикошет, я никуда не мог убрать руку. Моя рука была в естественном положении, судья увидел там что-то другое. Мне кажется, в России VAR работает как-то не очень. Когда смотришь европейские матчи, у них всe выходит как-то чeтко, логично. У нас многие моменты совсем нелогичные.

Мое отношение к VAR? Если там есть чистый пенальти – пожалуйста. Сейчас говорят, что любая рука – пенальти. Каждый по-разному трактует моменты», – сказал Камболов.