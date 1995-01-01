Вместо травмированного Алексея Миранчука в сборную России вызвали Камболова

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук получил травму в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова» (1:2). В связи с этим тренерскому штабу сборной России пришлось внести коррективы в список футболистов на матчи с Шотландией и Казахстаном.

«Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в национальную сборную России для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном», – проинформировал РФС.