Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    2 Тест: с какой командой не работал тренер?
    Тест: с какой командой не работал тренер?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Вместо травмированного Алексея Миранчука в сборную России вызвали Камболова

    Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук получил травму в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова» (1:2). В связи с этим тренерскому штабу сборной России пришлось внести коррективы в список футболистов на матчи с Шотландией и Казахстаном.

    «Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в национальную сборную России для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном», – проинформировал РФС.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:09
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6988

      Skull_Boy 27 минут назад

      Если ты кривоногий и дебил, то двери в сборную тебе открыты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +451

      Сенситив 41 минуту назад

      сразу вспомнился мультик, где собаку дАртаньяна озвучивал Караченцев и кардинал говорит: Возьмите лучших гвардейцев!
      - Но, монсеньор, лучшие зализывают раны.
      -Тогда возьмите лучших из худших!!
      так Стасик пошёл ещё страньше, как-то так...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4779

      84aivengo 42 минуты назад

      урраа... хвала чабану!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14100

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Тот самый случай, когда слов нет! ***** ( Это, кстати, одна из любимых фраз Черчесова)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8201

      Январь 59 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Опять за одну минуту 41 минус!!! Вот классная система модерирования.

      -37
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +642

      shikari__ 1 час назад

      б.л.яяяяяяяяяяя

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8201

      Январь 59 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Краснодару не хватает, что бы ещё Камболова и Петрова на играх за сборную сломали и отправили в лазарет.

      -36
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79333
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73569
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru