Вместо травмированного Алексея Миранчука в сборную России вызвали Камболова

Если ты кривоногий и дебил, то двери в сборную тебе открыты
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук получил травму в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова» (1:2). В связи с этим тренерскому штабу сборной России пришлось внести коррективы в список футболистов на матчи с Шотландией и Казахстаном.
«Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов вызван в национальную сборную России для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2020 с Шотландией и Казахстаном», – проинформировал РФС.
- По информации «Бомбардира», Миранчук пропустит и старт «Локомотива» в Лиге чемпионов (18 сентября, соперник – «Байер»).
- В текущем сезоне РПЛ Миранчук провел все матчи, забил три гола, сделал результативный пас.
- Матч в Шотландии сборная России проведет 6 сентября.