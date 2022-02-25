Камболов продолжит карьеру в «Актобе» (Сергей Ильев)

Новым клубом экс-полузащитника сборной России Руслана Камболова должен стать казахстанский «Актобе». Сейчас россиянин свободный агент.
«Стороны близки к договоренности.
32-летний Камболов (шесть матчей за сборную России) может стать третьим россиянином в «Актобе» вслед за главным тренером Владимиром Мухановым и перешедшим этой зимой из «Ротора» полузащитником Никитой Маляровым», – написал журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.
- Зимой Камболов покинул «Арсенал».
- Титулов в карьере игрока нет.
- КПЛ стартует 5 марта.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева