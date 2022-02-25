Камболов продолжит карьеру в «Актобе» (Сергей Ильев)

Новым клубом экс-полузащитника сборной России Руслана Камболова должен стать казахстанский «Актобе». Сейчас россиянин свободный агент.

«Стороны близки к договоренности.

32-летний Камболов (шесть матчей за сборную России) может стать третьим россиянином в «Актобе» вслед за главным тренером Владимиром Мухановым и перешедшим этой зимой из «Ротора» полузащитником Никитой Маляровым», – написал журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

Зимой Камболов покинул «Арсенал».

Титулов в карьере игрока нет.

КПЛ стартует 5 марта.

Тульский «Арсенал» разорвал контракты с Камболовым, Тудоре и Денисовым

Тульский «Арсенал» подписал контракт с Камболовым

Экс-игрок сборной России Камболов подпишет контракт с «Арсеналом» Т