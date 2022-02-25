Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    3 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?

    Камболов продолжит карьеру в «Актобе» (Сергей Ильев)

    Новым клубом экс-полузащитника сборной России Руслана Камболова должен стать казахстанский «Актобе». Сейчас россиянин свободный агент.

    «Стороны близки к договоренности.

    32-летний Камболов (шесть матчей за сборную России) может стать третьим россиянином в «Актобе» вслед за главным тренером Владимиром Мухановым и перешедшим этой зимой из «Ротора» полузащитником Никитой Маляровым», – написал журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

    • Зимой Камболов покинул «Арсенал».
    • Титулов в карьере игрока нет.
    • КПЛ стартует 5 марта.

    Тульский «Арсенал» разорвал контракты с Камболовым, Тудоре и Денисовым

    Тульский «Арсенал» подписал контракт с Камболовым

    Экс-игрок сборной России Камболов подпишет контракт с «Арсеналом» Т

    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2022 19:06
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    94392
    #3
    Рубик Докоян
    77208
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68857
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru