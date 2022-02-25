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Камболов продолжит карьеру в «Актобе» (Сергей Ильев)

25 февраля 2022, 19:06

Новым клубом экс-полузащитника сборной России Руслана Камболова должен стать казахстанский «Актобе». Сейчас россиянин свободный агент.

«Стороны близки к договоренности.

32-летний Камболов (шесть матчей за сборную России) может стать третьим россиянином в «Актобе» вслед за главным тренером Владимиром Мухановым и перешедшим этой зимой из «Ротора» полузащитником Никитой Маляровым», – написал журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

  • Зимой Камболов покинул «Арсенал».
  • Титулов в карьере игрока нет.
  • КПЛ стартует 5 марта.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Актобе Камболов Руслан
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