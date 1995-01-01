Мусаев: «Наверное, в ближайшее время будет еще один новый игрок»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о новых игроках команды.

Руслан Камболов

Его не нужно представлять, сильный игрок, кандидат в сборную, давно им является.

Юнес Намли

Из голландского «Зволле», играет на позиции десятого номера, хорошо оснащен технически — нестандартный парень. Ему понадобится время на адаптацию, но уже сейчас видно, что он хорошо понимает нашу игру и способен выполнять большой объем работы.

Кайо

Опорный полузащитник из чемпионата Португалии. Сильные качества: отбор, объем работы и единоборства внизу и вверху. Органично влился, но пропустил последние дни из-за травмы. Думаю, он вырастет в футболиста хорошего уровня. Со временем.

Тонни Вилена

Приехал к нам позавчера, игрок сборной Голландии. Играет box to box. Парень с объемом, хорош в единоборствах, техничен. Он может и отдавать, и завершать.

Новые игроки

Нам осталось подвести их и команду под одно целое. Наверное, в ближайшее время будет еще один игрок. Пока все хорошо, сейчас мы всеми довольны. Уверен, что они усилят нашу команду.