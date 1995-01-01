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    Мусаев: «Наверное, в ближайшее время будет еще один новый игрок»

    Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о новых игроках команды.

    Руслан Камболов

    Его не нужно представлять, сильный игрок, кандидат в сборную, давно им является.

    Юнес Намли

    Из голландского «Зволле», играет на позиции десятого номера, хорошо оснащен технически — нестандартный парень. Ему понадобится время на адаптацию, но уже сейчас видно, что он хорошо понимает нашу игру и способен выполнять большой объем работы.

    Кайо

    Опорный полузащитник из чемпионата Португалии. Сильные качества: отбор, объем работы и единоборства внизу и вверху. Органично влился, но пропустил последние дни из-за травмы. Думаю, он вырастет в футболиста хорошего уровня. Со временем.

    Тонни Вилена

    Приехал к нам позавчера, игрок сборной Голландии. Играет box to box. Парень с объемом, хорош в единоборствах, техничен. Он может и отдавать, и завершать.

    Новые игроки

    Нам осталось подвести их и команду под одно целое. Наверное, в ближайшее время будет еще один игрок. Пока все хорошо, сейчас мы всеми довольны. Уверен, что они усилят нашу команду.

    Источник: «Матч ТВ»

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