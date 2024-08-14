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  • Стало известно, сколько зарабатывают Жирков и Набабкин в Медиалиге

Стало известно, сколько зарабатывают Жирков и Набабкин в Медиалиге

14 августа 2024, 23:13
5

Юрий Жирков, Кирилл Набабкин и Владимир Гранат зарабатывают в СКА до 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил представитель ростовского клуба Сергей Брейн.

«Если кто-то думает, что Набабкин, Гранат или Жирков находятся в СКА за какие-то огромные деньги, то это абсолютно не так. Не знаю, откуда взялся слух, что СКА кого-то перекупает за огромные деньги.

В прошлом провальном сезоне у нас были очень большие зарплаты, сейчас такого нет. Мы в рынке, у нас нет игрока, который получает на 50 или 100 тысяч больше, чем мог бы в другом клубе.

Если я скажу, сколько получают Жирков, Набабкин или Гранат, – вы посмеетесь. Они получают не больше 200 тысяч в месяц», – сказал Брейн.

  • СКА выступает в Медиалиге.
  • Президентом клуба является Баста.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?

Источник: телеграм-канал «Матч! Медиафутбол»
Медиафутбол СКА-Ростов Жирков Юрий Набабкин Кирилл
Комментарии (5)
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mutabor0992
1723668679
Официально 200К.А в конверте?А интервью?И прочая шелуха.Ну и да 200К это же не деньги,а так!Сколько нужно работяге трудиться за 200К?Вот пЯтухи!!!Эти наБАБКИНЫ и ЖИРковы!!!Тьфу!
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TOMSON
1723670604
Машинист метро в Москве меньше имеет. Просто это стабильный пример для сравнения. Всегда больше средних московских работяг получают. В Ростове соответственно зп сильно ниже. Вот и думаете смешная это сумма 200т или нет.
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Artur-Golyakov-google
1723701689
Чужие деньги считать горазды все
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subbotaspartak
1723705926
Если я скажу, сколько получают Жирков, Набабкин или Гранат, – вы посмеетесь. Они получают не больше 200 тысяч в месяц»..... Прям смехопанорама... в какой стране они живут?
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