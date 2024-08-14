Стало известно, сколько зарабатывают Жирков и Набабкин в Медиалиге

Юрий Жирков, Кирилл Набабкин и Владимир Гранат зарабатывают в СКА до 200 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил представитель ростовского клуба Сергей Брейн.

«Если кто-то думает, что Набабкин, Гранат или Жирков находятся в СКА за какие-то огромные деньги, то это абсолютно не так. Не знаю, откуда взялся слух, что СКА кого-то перекупает за огромные деньги.

В прошлом провальном сезоне у нас были очень большие зарплаты, сейчас такого нет. Мы в рынке, у нас нет игрока, который получает на 50 или 100 тысяч больше, чем мог бы в другом клубе.

Если я скажу, сколько получают Жирков, Набабкин или Гранат, – вы посмеетесь. Они получают не больше 200 тысяч в месяц», – сказал Брейн.

СКА выступает в Медиалиге.

Президентом клуба является Баста.

Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?