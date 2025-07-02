Набабкин – о возвращении в ЦСКА: «Самые лучшие эмоции»

Бывший футболист ЦСКА Кирилл Набабкин вышел на поле в составе ЦСКА в матче Братского кубка. ЦСКА обыграл белградский «Партизан» со счетом 3:1. Он появился на замену в конце второго тайма.

«Очень рад снова выйти на поле. Побывать на родном стадионе. Самые лучшие эмоции. Все просто супер. В команде хорошая атмосфера. Видно, что пришел новый тренер и он хочет как можно быстрее донести до игроков свое видение», – сказал Набабкин.

Также он дал оценку сопернику: «Хорошая команда, неплохо контролируют мяч, очень компактно играют. Достойная команда».