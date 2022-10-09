«Я совершил ошибку». Пуйоль – про шутку с Касильясом

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль извинился за свой комментарий, который он оставил под постом Икера Касильяса.

«Я совершил ошибку. Извините за неуклюжую шутку, она была без злого намерения и совершенно неуместна. Понимаю, что это могло задеть чьи-то чувства», – сказал Пуйоль.