«Мой аккаунт взломали». Касильяс – о своем сообщении о том, что он гей

А Пуйоль спалился или просто поржал за компанию ? Вспоминаю анекдот. Мой аккаунт взломали! И как им это удалось!? Я же такой сложный пароль поставил , год интронизации папы Урбана 23-го. А какой это год? 1234-й!
Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс заявил, что его аккаунт в твиттере был взломан.
«Мой аккаунт взломали. К счастью, все в порядке. Приношу извинения моим подписчикам. И приношу извинения ЛГБТ-сообществу», – написал Касильяс.
- В твиттере Касильяса сегодня появилось сообщение о том, что он гей.
- Его экс-партнер по сборной Испании Карлес Пуйоль отреагировал.
- Позже пост Икера был удален.