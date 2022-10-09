«Мой аккаунт взломали». Касильяс – о своем сообщении о том, что он гей

Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс заявил, что его аккаунт в твиттере был взломан.

«Мой аккаунт взломали. К счастью, все в порядке. Приношу извинения моим подписчикам. И приношу извинения ЛГБТ-сообществу», – написал Касильяс.