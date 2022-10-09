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    «Мой аккаунт взломали». Касильяс – о своем сообщении о том, что он гей

    Бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс заявил, что его аккаунт в твиттере был взломан.

    «Мой аккаунт взломали. К счастью, все в порядке. Приношу извинения моим подписчикам. И приношу извинения ЛГБТ-сообществу», – написал Касильяс.

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    Источник: твиттер Икера Касильяса

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5808

      Красногорск_Фан 1 час назад

      А Пуйоль спалился или просто поржал за компанию ? Вспоминаю анекдот. Мой аккаунт взломали! И как им это удалось!? Я же такой сложный пароль поставил , год интронизации папы Урбана 23-го. А какой это год? 1234-й!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +50549

      MaxRnD 1 час назад

      Да ладно, мы никому не расскажем

      3
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      Рейтинг: +6184

      Беспонтий > MaxRnD 1 час назад

      ну если только
      самым близким

      1
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