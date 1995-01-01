Пуйоль отказался занять пост спортивного директора «Барселоны»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль ответил отказом на предложение стать спортивным директором каталонского клуба.
«В последние недели появились новости о моем возможном возвращении в «Барселону» в качестве спортивного директора. Чувствую, что обязан сообщить всей семье кулес, что после тщательного обдумывания я решил не принимать предложение клуба.
Это было непростое решение, ведь я всегда говорил, что хотел бы вернуться домой, но различные проекты, в которых я занят сейчас, не позволят мне быть всецело преданным вам, чего требует эта должность. Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие, оказанное мне в связи с предложением такого ответственного поста. Вперед «Барселона», – написал 41-летний испанец в твиттере.
- Пуйоль всю карьеру провел в «Барселоне».
- Экс-защитник выступал за основную команду каталонцев с 1999 по 2014 год.
- В сумме он сыграл 593 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.