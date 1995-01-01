Пуйоль отказался занять пост спортивного директора «Барселоны»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль ответил отказом на предложение стать спортивным директором каталонского клуба.

«В последние недели появились новости о моем возможном возвращении в «Барселону» в качестве спортивного директора. Чувствую, что обязан сообщить всей семье кулес, что после тщательного обдумывания я решил не принимать предложение клуба.

Это было непростое решение, ведь я всегда говорил, что хотел бы вернуться домой, но различные проекты, в которых я занят сейчас, не позволят мне быть всецело преданным вам, чего требует эта должность. Я хотел бы поблагодарить клуб за доверие, оказанное мне в связи с предложением такого ответственного поста. Вперед «Барселона», – написал 41-летний испанец в твиттере.