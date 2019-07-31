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    Пуйоль: «Реал» хотел подписать меня дважды»

    Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль рассказал, что мадридский «Реал» два раза пытался его приобрести.

    «Они хотели подписать меня, даже дважды. Но я уже был в лучшем клубе мира, я хотел выиграть титулы в «Барсе», и поэтому остался», – сказал Пуйоль.

    По его словам, «Реал» предлагал ему переход в сезонах-2001/02 и 2004/05.

    В 2008 году Пуйоль получил награду за приверженность одному клубу.

    • Пуйоль выступал за «Барселону» с 1999 по 2014 год, после чего завершил карьеру.
    • Защитник шесть раз становился чемпионом Испании.
    • Вместе со сборной Испании выигрывал чемпионаты мира и Европы.

    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +2904

      momwig_ 11 минут назад

      Ну, как каталонца его понять можно. Но лучший клуб мира - Реал Мадрид. И это не чье-то мнение, а официально присужденный титул. За 20 век. А чтобы понять про 21-й - достаточно посмотреть в статистику.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1615

      SarJr 1 час назад

      Вот именно поэтому он настоящий мужик, огромное уважение ему

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      Sterh 1 час назад

      Если бы ты играл в том матче с Ливерпулем - мы бы вышли в финал.

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