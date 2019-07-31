Пуйоль: «Реал» хотел подписать меня дважды»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль рассказал, что мадридский «Реал» два раза пытался его приобрести.

«Они хотели подписать меня, даже дважды. Но я уже был в лучшем клубе мира, я хотел выиграть титулы в «Барсе», и поэтому остался», – сказал Пуйоль.

По его словам, «Реал» предлагал ему переход в сезонах-2001/02 и 2004/05.

В 2008 году Пуйоль получил награду за приверженность одному клубу.