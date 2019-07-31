Пуйоль: «Реал» хотел подписать меня дважды»

Ну, как каталонца его понять можно. Но лучший клуб мира - Реал Мадрид. И это не чье-то мнение, а официально присужденный титул. За 20 век. А чтобы понять про 21-й - достаточно посмотреть в статистику.
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль рассказал, что мадридский «Реал» два раза пытался его приобрести.
«Они хотели подписать меня, даже дважды. Но я уже был в лучшем клубе мира, я хотел выиграть титулы в «Барсе», и поэтому остался», – сказал Пуйоль.
По его словам, «Реал» предлагал ему переход в сезонах-2001/02 и 2004/05.
В 2008 году Пуйоль получил награду за приверженность одному клубу.
- Пуйоль выступал за «Барселону» с 1999 по 2014 год, после чего завершил карьеру.
- Защитник шесть раз становился чемпионом Испании.
- Вместе со сборной Испании выигрывал чемпионаты мира и Европы.