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    Пуйоль: «У Месси будет такой же статус, как у Джордана. Лео – лучший футболист в истории»

    Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль сравнил форварда каталонцев Лионеля Месси с баскетболистом Майклом Джорданом.

    «Если вы спросите, кто такой Майкл Джордан, я без раздумий отвечу, что это лучший баскетболист в истории. Считаю, что у Месси будет такой же статус – лучшего футболиста всех времен.

    Конечно, ведутся споры, можно ли называть Джордана лучшим в истории. Есть много разных мнений, иногда непросто быть объективным. Болельщикам «Реала», например, сложно признать Лео лучшим в истории.

    Нам повезло жить в одно время с Месси. Я говорю это не потому, что болею за «Барселону» – статистика показывает, что Лео лучший в истории», – приводит слова Пуйоля Goal.com.

    • Месси играет за «Барселону» с 2003 года.
    • В матче 15-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (3:0) забил 664-й мяч за «Барсу» и побил рекорд Пеле по голам за один клуб.

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    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2507

      neveldomha 1 час назад

      А где у него медалька чемпиона мира? Его статус лучший в десятке и уж точно он не на первом месте

      1
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      Рейтинг: +956

      Харченко 1 час назад

      Лучший в истории - Пеле.
      А Месси не до конца проявил свою гнусность.
      Он еще долго будет трепать нервы "Барселоне"...
      Клубу, который сделал из него человека.

      0
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      Рейтинг: +4688

      dinar7777dinar > Харченко 1 час назад

      мальчик иди проспись ! несешь чушь всякую вечно !

      0
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      Рейтинг: +653

      ARSteven89 2 часа назад

      Карлес, о чём ты? Лионеля Месси забудут сразу после окончания карьеры, так как он не медийная личность, не претендует на тренерскую карьеру (не видно даже тренерской харизмы) и в целом является интровертом + станет маленьким толстячком без постоянных физических нагрузок!

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      Рейтинг: +4688

      dinar7777dinar > ARSteven89 1 час назад

      ахахааха ! это б арсенале уже все забыли только ты остался !

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