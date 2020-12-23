Пуйоль: «У Месси будет такой же статус, как у Джордана. Лео – лучший футболист в истории»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль сравнил форварда каталонцев Лионеля Месси с баскетболистом Майклом Джорданом.

«Если вы спросите, кто такой Майкл Джордан, я без раздумий отвечу, что это лучший баскетболист в истории. Считаю, что у Месси будет такой же статус – лучшего футболиста всех времен.

Конечно, ведутся споры, можно ли называть Джордана лучшим в истории. Есть много разных мнений, иногда непросто быть объективным. Болельщикам «Реала», например, сложно признать Лео лучшим в истории.

Нам повезло жить в одно время с Месси. Я говорю это не потому, что болею за «Барселону» – статистика показывает, что Лео лучший в истории», – приводит слова Пуйоля Goal.com.