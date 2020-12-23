Пуйоль: «У Месси будет такой же статус, как у Джордана. Лео – лучший футболист в истории»

Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль сравнил форварда каталонцев Лионеля Месси с баскетболистом Майклом Джорданом.
«Если вы спросите, кто такой Майкл Джордан, я без раздумий отвечу, что это лучший баскетболист в истории. Считаю, что у Месси будет такой же статус – лучшего футболиста всех времен.
Конечно, ведутся споры, можно ли называть Джордана лучшим в истории. Есть много разных мнений, иногда непросто быть объективным. Болельщикам «Реала», например, сложно признать Лео лучшим в истории.
Нам повезло жить в одно время с Месси. Я говорю это не потому, что болею за «Барселону» – статистика показывает, что Лео лучший в истории», – приводит слова Пуйоля Goal.com.
- Месси играет за «Барселону» с 2003 года.
- В матче 15-го тура чемпионата Испании с «Вальядолидом» (3:0) забил 664-й мяч за «Барсу» и побил рекорд Пеле по голам за один клуб.
Источник: Goal.com