Радимов и Пуйоль снялись в американском фильме «До скорой встречи»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов и экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль приняли участие в американском фильме «До скорой встречи».

Картина с элементами спортивной драмы повествует о матери-одиночке из Санкт-Петербурга и футбольной звезде из Лос-Анджелеса.

«До скорой встречи» – дебютная работа сценариста, актрисы и продюсера Евгении Танаевой. Кроме Радимова, Пуйоля и самой Танаевой в фильме снялись Лариса Малеванная, Олег Тактаров, Лиам МакИнтайр и Харви Кейтель.

Картину снимали в Санкт-Петербурге и Лос-Анджелесе. В российский прокат она выйдет 25 июля.