Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Радимов и Пуйоль снялись в американском фильме «До скорой встречи»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов и экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль приняли участие в американском фильме «До скорой встречи».

    Картина с элементами спортивной драмы повествует о матери-одиночке из Санкт-Петербурга и футбольной звезде из Лос-Анджелеса.

    «До скорой встречи» – дебютная работа сценариста, актрисы и продюсера Евгении Танаевой. Кроме Радимова, Пуйоля и самой Танаевой в фильме снялись Лариса Малеванная, Олег Тактаров, Лиам МакИнтайр и Харви Кейтель.

    Картину снимали в Санкт-Петербурге и Лос-Анджелесе. В российский прокат она выйдет 25 июля.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79048
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72333
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru