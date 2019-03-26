Пуйоль: «Пике – лучший защитник мира»

Пуйоль не особо играл ногами, но головой играл отменно и защита с ним в Барсе была намного надежней! Пуйоль лучший!
Бывший капитан и защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль признался, что считает лучшим защитником мира Жерара Пике.
– Карлес, кто по вашему мнению лучший защитник мира?
– Жерар Пике, без сомнений.
– Даже в сравнении с Рамосом?
– Жерар Пике.
– Пике как центральный защитник лучше, чем вы?
– Безусловно. Он лучший центральный защитник мира. У нас разные стили, но Жерар играет ключевую роль в клубе, является лидером. «Он феноменален, но при этом славный друг и человек», – сказал Пуйоль.
- Пуйоль выступал за «Барселону» с 1999 по 2014 год, после чего завершил карьеру.
- Защитник шесть раз становился чемпионом Испании.
- Вместе со сборной Испании выигрывал чемпионаты мира и Европы.