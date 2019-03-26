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    Пуйоль: «Пике – лучший защитник мира»

    Бывший капитан и защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль признался, что считает лучшим защитником мира Жерара Пике.

    – Карлес, кто по вашему мнению лучший защитник мира?

    – Жерар Пике, без сомнений.

    – Даже в сравнении с Рамосом?

    – Жерар Пике.

    – Пике как центральный защитник лучше, чем вы?

    – Безусловно. Он лучший центральный защитник мира. У нас разные стили, но Жерар играет ключевую роль в клубе, является лидером. «Он феноменален, но при этом славный друг и человек», – сказал Пуйоль.

    • Пуйоль выступал за «Барселону» с 1999 по 2014 год, после чего завершил карьеру.
    • Защитник шесть раз становился чемпионом Испании.
    • Вместе со сборной Испании выигрывал чемпионаты мира и Европы.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 06:36
    Комментарии1
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      Рейтинг: +817

      Fin035 2 часа назад

      Пуйоль не особо играл ногами, но головой играл отменно и защита с ним в Барсе была намного надежней! Пуйоль лучший!

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