Пуйоль: «Пике – лучший защитник мира»

Бывший капитан и защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль признался, что считает лучшим защитником мира Жерара Пике.

– Карлес, кто по вашему мнению лучший защитник мира?

– Жерар Пике, без сомнений.

– Даже в сравнении с Рамосом?

– Жерар Пике.

– Пике как центральный защитник лучше, чем вы?

– Безусловно. Он лучший центральный защитник мира. У нас разные стили, но Жерар играет ключевую роль в клубе, является лидером. «Он феноменален, но при этом славный друг и человек», – сказал Пуйоль.