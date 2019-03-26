Пуйоль: «Неймар был в лучшем месте с лучшими партнерами. Его решение покинуть «Барселону» было неверным»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что экс-нападающий сине-гранатовых Неймар поступил недальновидно, когда перешел в «ПСЖ».

«Был ли он неправ, покинув «Барселону»? Мы должны спросить у него.

Неймар был в лучшем месте и с лучшими партнерами по команде. Он был очень желанным футболистом, но стремился к другим вызовам, и мы должны принять это.

Сейчас благоразумно будет сказать, что он поступил неправильно. У него были травмы, и у «ПСЖ» не все получалось, как планировалось, особенно в Лиге чемпионов.

Но у него по-прежнему отличная карьера, и когда он ее закончит, ему придется подвести итоги», – сказал Пуйоль.