Пуйоль: «Неймар был в лучшем месте с лучшими партнерами. Его решение покинуть «Барселону» было неверным»

Да нет, такие люди как Месси и Неймар не могут долго сосуществовать в одном клубе, так что Неймар сделал правильный выбор, что ушел. Но парадокс в том, что он перешёл и в правильный и в неправильный клуб одновременно. С точки зрения личного роста это плохой клуб, но учитывая, что ни в какой другой гранд за такие деньги его бы не взяли, учитывая его характер - ПСЖ - это правильный для него клуб. По сути он сделал выбор без выбора....наглядный пример того как человеку ставит потолок в карьере не недостаток таланта, а собственные насекомые в голове...
Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что экс-нападающий сине-гранатовых Неймар поступил недальновидно, когда перешел в «ПСЖ».
«Был ли он неправ, покинув «Барселону»? Мы должны спросить у него.
Неймар был в лучшем месте и с лучшими партнерами по команде. Он был очень желанным футболистом, но стремился к другим вызовам, и мы должны принять это.
Сейчас благоразумно будет сказать, что он поступил неправильно. У него были травмы, и у «ПСЖ» не все получалось, как планировалось, особенно в Лиге чемпионов.
Но у него по-прежнему отличная карьера, и когда он ее закончит, ему придется подвести итоги», – сказал Пуйоль.
- Бразилец перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
- В составе каталонцев Неймар выступал в течение четырех лет. За это время форвард провел 186 матчей, забил 105 голов и сделал 76 результативных передач.