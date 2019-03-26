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    Пуйоль: «Неймар был в лучшем месте с лучшими партнерами. Его решение покинуть «Барселону» было неверным»

    Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль заявил, что экс-нападающий сине-гранатовых Неймар поступил недальновидно, когда перешел в «ПСЖ».

    «Был ли он неправ, покинув «Барселону»? Мы должны спросить у него.

    Неймар был в лучшем месте и с лучшими партнерами по команде. Он был очень желанным футболистом, но стремился к другим вызовам, и мы должны принять это.

    Сейчас благоразумно будет сказать, что он поступил неправильно. У него были травмы, и у «ПСЖ» не все получалось, как планировалось, особенно в Лиге чемпионов.

    Но у него по-прежнему отличная карьера, и когда он ее закончит, ему придется подвести итоги», – сказал Пуйоль.

    • Бразилец перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
    • В составе каталонцев Неймар выступал в течение четырех лет. За это время форвард провел 186 матчей, забил 105 голов и сделал 76 результативных передач.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 16:37
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +525

      Maxi_7 42 минуты назад

      Да нет, такие люди как Месси и Неймар не могут долго сосуществовать в одном клубе, так что Неймар сделал правильный выбор, что ушел. Но парадокс в том, что он перешёл и в правильный и в неправильный клуб одновременно. С точки зрения личного роста это плохой клуб, но учитывая, что ни в какой другой гранд за такие деньги его бы не взяли, учитывая его характер - ПСЖ - это правильный для него клуб. По сути он сделал выбор без выбора....наглядный пример того как человеку ставит потолок в карьере не недостаток таланта, а собственные насекомые в голове...

      0
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      Рейтинг: +556

      SarJr 1 час назад

      Кажется уже даже сам неймар понял

      1
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      ...
      Рейтинг: -181

      SuperPAV9 > SarJr 1 час назад

      Понял что ты мудак

      -1
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      Рейтинг: -181

      SuperPAV9 1 час назад

      Нечего подобного ПСЖ лучше барсы х у ё л ь не прав

      -2
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