Пуйоль и Дани Алвес могут войти в штаб Хави в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что экс-футболисты клуба Карлес Пуйоль и Дани Алвес готовы войти в тренерский штаб Хави.

«Бывшие игроки уже помогают «Барселоне». У Дани Алвеса и Пуйоля очень хорошие отношения с Хави. Они готовы помочь ему и клубу, если понадобится тренеру», – сказал Лапорта.