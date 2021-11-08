Пуйоль и Дани Алвес могут войти в штаб Хави в «Барселоне»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что экс-футболисты клуба Карлес Пуйоль и Дани Алвес готовы войти в тренерский штаб Хави.
«Бывшие игроки уже помогают «Барселоне». У Дани Алвеса и Пуйоля очень хорошие отношения с Хави. Они готовы помочь ему и клубу, если понадобится тренеру», – сказал Лапорта.
- Сегодня «Барса» представила Хави на «Камп Ноу». Ожидается, что завтра он проведет первую тренировку.
- Хави – воспитанник «Барсы».
- Экс-полузащитник заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.
Источник: Mundo Deportivo