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«Барселона» представила Хави на «Камп Ноу»

8 ноября 2021, 15:59
2

«Барселона» представила Хави в качестве главного тренера клуба.

Презентация прошла на стадионе «Камп Ноу» в присутствии болельщиков. В конце церемонии 41-летний испанец подписал контракт с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Ожидается, что завтра Хави проведет первую тренировку.

  • Хави – воспитанник «Барсы».
  • В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
  • Экс-полузащитник заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.
  • До последнего времени испанец возглавлял «Аль-Садд».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Хави
Комментарии (2)
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jek718875
1636378298
Что бы такую БАРСУ вытащить, года будет маловато,главное чтобы такая БАРСА карьеру не загубила в самом начале,удачи!!!
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zigbert
1636401123
Работа предстоит немалая. Но Хави понимает на что идет. Удачи ему в Барсе!
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