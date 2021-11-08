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    «Барселона» представила Хави на «Камп Ноу»

    «Барселона» представила Хави в качестве главного тренера клуба.

    Презентация прошла на стадионе «Камп Ноу» в присутствии болельщиков. В конце церемонии 41-летний испанец подписал контракт с президентом клуба Жоаном Лапортой.

    Ожидается, что завтра Хави проведет первую тренировку.

    • Хави – воспитанник «Барсы».
    • В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
    • Экс-полузащитник заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.
    • До последнего времени испанец возглавлял «Аль-Садд».

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    Источник: твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +405

      jek718875 1 час назад

      Что бы такую БАРСУ вытащить, года будет маловато,главное чтобы такая БАРСА карьеру не загубила в самом начале,удачи!!!

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      Рейтинг: +2297

      Klaido 1 час назад

      легенда Барсы, если сможет возродить или хотя бы вылечить текущую болезнь, - цены ему не будет.
      Но сейчас состав Барсы, пожалуй, наислабейший за последние лет 20 - тяжело будет Хави.

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