«Барселона» представила Хави на «Камп Ноу»

«Барселона» представила Хави в качестве главного тренера клуба.

Презентация прошла на стадионе «Камп Ноу» в присутствии болельщиков. В конце церемонии 41-летний испанец подписал контракт с президентом клуба Жоаном Лапортой.

Ожидается, что завтра Хави проведет первую тренировку.

Хави – воспитанник «Барсы».

В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.

Экс-полузащитник заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.

До последнего времени испанец возглавлял «Аль-Садд».