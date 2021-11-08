«Барселона» представила Хави на «Камп Ноу»

«Барселона» представила Хави в качестве главного тренера клуба.
Презентация прошла на стадионе «Камп Ноу» в присутствии болельщиков. В конце церемонии 41-летний испанец подписал контракт с президентом клуба Жоаном Лапортой.
Ожидается, что завтра Хави проведет первую тренировку.
- Хави – воспитанник «Барсы».
- В качестве футболиста он выступал за команду с 1998 по 2015 год.
- Экс-полузащитник заключил с каталонским клубом контракт до конца сезона-2023/24.
- До последнего времени испанец возглавлял «Аль-Садд».
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Источник: твиттер «Барселоны»