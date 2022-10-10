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    Футболист-гей Кавалло раскритиковал Касильяса и Пуйоля

    Полузащитник австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джош Кавалло недоволен поведением экс-футболистов сборной Испании Икера Касильяса и Карлеса Пуйоля.

    • В воскресенье Касильяс сообщил, что он гей.
    • Пуйоль отреагировал: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер».
    • Бывший вратарь «Реала» позже удалил твит и заявил, что его аккаунт взломали.
    • Экс-защитник «Барселоны» извинился за шутку, назвав свой комментарий ошибкой.

    «Шутки и высмеивание каминг-аутов в футболе со стороны Касильяса и Пуйоля разочаровывают.

    Это трудный путь, который должен пройти любой представитель ЛГБТК+.

    Мои образцы для подражания и легенды футбола высмеивают каминг-ауты и мое сообщество.

    Запредельное неуважение», – написал в соцсетях Кавалло, который в октябре 2021 года стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов.

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    Источник: твиттер Джоша Кавалло

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    Сегодня, 09:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +66161

      portero 25 минут назад

      Вас ******* в резервацию , чтоб там друг с другом общались, а не занимались пропагандой....

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      Рейтинг: +558

      Hala Madrid > portero 10 минут назад

      Для агрессивных наверное тоже бы стоило отдельный лагерь, чтобы вы там все вместе ненавидели окружающий мир.

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      Рейтинг: +45

      яиссор 25 минут назад

      Кавалло нужно проще относиться к подобным историям. Те более шутка не злая

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