Футболист-гей Кавалло раскритиковал Касильяса и Пуйоля

Вас ******* в резервацию , чтоб там друг с другом общались, а не занимались пропагандой....
Полузащитник австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джош Кавалло недоволен поведением экс-футболистов сборной Испании Икера Касильяса и Карлеса Пуйоля.
- В воскресенье Касильяс сообщил, что он гей.
- Пуйоль отреагировал: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер».
- Бывший вратарь «Реала» позже удалил твит и заявил, что его аккаунт взломали.
- Экс-защитник «Барселоны» извинился за шутку, назвав свой комментарий ошибкой.
«Шутки и высмеивание каминг-аутов в футболе со стороны Касильяса и Пуйоля разочаровывают.
Это трудный путь, который должен пройти любой представитель ЛГБТК+.
Мои образцы для подражания и легенды футбола высмеивают каминг-ауты и мое сообщество.
Запредельное неуважение», – написал в соцсетях Кавалло, который в октябре 2021 года стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов.