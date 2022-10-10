Футболист-гей Кавалло раскритиковал Касильяса и Пуйоля

Полузащитник австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джош Кавалло недоволен поведением экс-футболистов сборной Испании Икера Касильяса и Карлеса Пуйоля.

В воскресенье Касильяс сообщил, что он гей.

Пуйоль отреагировал: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер».

Бывший вратарь «Реала» позже удалил твит и заявил, что его аккаунт взломали.

Экс-защитник «Барселоны» извинился за шутку, назвав свой комментарий ошибкой.

«Шутки и высмеивание каминг-аутов в футболе со стороны Касильяса и Пуйоля разочаровывают.

Это трудный путь, который должен пройти любой представитель ЛГБТК+.

Мои образцы для подражания и легенды футбола высмеивают каминг-ауты и мое сообщество.

Запредельное неуважение», – написал в соцсетях Кавалло, который в октябре 2021 года стал первым открытым геем среди профессиональных футболистов.