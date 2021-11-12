Хави и Лапорта хотят, чтобы Пуйоль вернулся в «Барселону». Он тоже хочет, но только на руководящую должность

Экс-капитан и защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль может вернуться в каталонский клуб.

По информации Sport.es, новый главный тренер команды Хави и президент клуба Жоан Лапорта надеются, что 43-летний каталонец вернется в «Барсу».

Сам Пуйль также хочет вернуться в клуб, но не в качестве тренера. Он видит себя только на руководящей должности. Так, Пуйоль может занять пост технического секретаря, который освободится в связи с уходом Рамона Планеса.