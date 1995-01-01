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    Хави и Лапорта хотят, чтобы Пуйоль вернулся в «Барселону». Он тоже хочет, но только на руководящую должность

    Экс-капитан и защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль может вернуться в каталонский клуб.

    По информации Sport.es, новый главный тренер команды Хави и президент клуба Жоан Лапорта надеются, что 43-летний каталонец вернется в «Барсу».

    Сам Пуйль также хочет вернуться в клуб, но не в качестве тренера. Он видит себя только на руководящей должности. Так, Пуйоль может занять пост технического секретаря, который освободится в связи с уходом Рамона Планеса.

    • Пуйоль – воспитанник «Барселоны».
    • Он провел в каталонском клубе всю карьеру (1999 – 2014).

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +326

      Vitaga 2 часа назад

      вместо Лапорты было бы идеально

      0
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      Рейтинг: +2129

      acor94 3 часа назад

      А профессионалов с профильный образованием не хотите ли взять?

      0
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