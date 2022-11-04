Пуйоль обратился к Пике, завершившему карьеру в 35 лет

Бывший капитан «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль обратился к защитнику Жерару Пике, который завершил карьеру в 35 лет.

«Спасибо за все, Джери. Я в шоке.

Это было очень несправедливо по отношению к тебе. Мало кто защищал футболку «Барсы» так, как ты. Играл вместе с тобой было привилегией.

Люблю тебя, друг», – написал Пуйоль в твиттере.

Пике – воспитанник «Барсы».

Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».

В течение карьеры Жерар выиграл 36 трофеев, в том числе ЧМ-2010, Евро-2012 и 4 Кубка ЛЧ.

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