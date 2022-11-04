Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Пуйоль обратился к Пике, завершившему карьеру в 35 лет

    Бывший капитан «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль обратился к защитнику Жерару Пике, который завершил карьеру в 35 лет.

    «Спасибо за все, Джери. Я в шоке.

    Это было очень несправедливо по отношению к тебе. Мало кто защищал футболку «Барсы» так, как ты. Играл вместе с тобой было привилегией.

    Люблю тебя, друг», – написал Пуйоль в твиттере.

    • Пике – воспитанник «Барсы».
    • Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».
    • В течение карьеры Жерар выиграл 36 трофеев, в том числе ЧМ-2010, Евро-2012 и 4 Кубка ЛЧ.

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Лапорта: «Пике хочет помочь «Барселоне». Он понимает финансовую ситуацию в клубе»
    Пике отказался от 50 миллионов за расторжение контракта с «Барселоной» 4
    Пике недополучил 30 миллионов из-за завершения карьеры 1
    Источник: твиттер Карлеса Пуйоля

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11