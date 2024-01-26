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    • Булыкин назвал завершившего 10 лет назад карьеру защитника, который и сейчас был бы лучшим в РПЛ

    Булыкин назвал завершившего 10 лет назад карьеру защитника, который и сейчас был бы лучшим в РПЛ

    Бывший нападающий «Локомотива», «Динамо», «Байера» и «Аякса» Дмитрий Булыкин рассказал о своей игре за команду легенд мирового футбола против легенд «Барселоны».

    «Мы проиграли 1:3, но «Барселона» в порядке. Они постоянно тренируются, играют, постоянно участвуют в играх разных. В «Барсе» есть футболисты, которые закончили только недавно карьеру, но меня поразили другие.

    Пуйоль, например, он в такой форме, что в РПЛ был бы лучшим защитником. Катился и носился, и меня съел, и многих покусал. Просто до сих пор находится в хорошей форме, с «Барселоной» нам было тяжело, тем более, у нас многие не так активно тренируются, что стало видно сразу. А там и Тевес, и Ривалдо, и Пуйоль, и в нападение вышел потом Нолито», – сказал Булыкин.

    • 20 января в Китае прошел матч легенд мирового футбола и легенд «Барселоны».
    • Дмитрий Булыкин выступал за команду мира, которая проиграла со счeтом 1:3.
    • 45-летний Пуйоль завершил карьеру в 2014 году.

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    Источник: «Евро-футбол.ру»

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    Сегодня, 10:08
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    Комментарии (1)
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    СпорЦмен
    1706262225
    Что-то мне подсказывает, что формы Пуйоля хватает на то, чтобы вечером за бутылкой вина сбегать.
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