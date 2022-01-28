Пике: «Однажды я поздравил Пуйоля с возвращением после травмы. Он ответил: «Заткнись и сконцентрируйся на игре»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике раскрыл один из диалогов с бывшим партнером Карлесом Пуйолем. Он завершил карьеру в 2014 году.

«Однажды Пуйоль восстанавливался после травмы, и, когда он вернулся на поле, я сказал ему: «С возвращением, капитан». Он ответил: «Заткнись и сконцентрируйся на игре», – рассказал Пике.

Пуйоль всю карьеру провел в «Барселоне».

Он трижды брал Лигу чемпионов.

Со сборной Испании Пуйоль становился чемпионом мира и Европы.

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