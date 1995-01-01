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    Пике: «Однажды я поздравил Пуйоля с возвращением после травмы. Он ответил: «Заткнись и сконцентрируйся на игре»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике раскрыл один из диалогов с бывшим партнером Карлесом Пуйолем. Он завершил карьеру в 2014 году.

    «Однажды Пуйоль восстанавливался после травмы, и, когда он вернулся на поле, я сказал ему: «С возвращением, капитан». Он ответил: «Заткнись и сконцентрируйся на игре», – рассказал Пике.

    • Пуйоль всю карьеру провел в «Барселоне».
    • Он трижды брал Лигу чемпионов.
    • Со сборной Испании Пуйоль становился чемпионом мира и Европы.

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    Источник: твиттер Football Tweet

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