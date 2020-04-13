Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?
    Тест: кто ты из бомбардиров РФПЛ?

    «Барселона» поздравила Пуойля с днем рождения, опубликовав видео с его голом «Реалу»

    Бывшему защитнику «Барселоны» Карлесу Пуйолю исполнилось сегодня 42 года.

    В твиттере каталонского клуба в честь дня рождения спортсмена появилось видео с его голом «Реалу» в мае 2009 года на «Сантьяго Бернабеу». В той игре «Барса» разгромила мадридский клуб со счетом 6:2, Пуйоль забил с подачи Хави.

    • Испанец всю карьеру провел в «Барселоне».
    • Экс-защитник выступал за основную команду каталонцев с 1999 по 2014 год.
    • В сумме он сыграл 593 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.

    Источник: Твиттер «Барселоны»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:35
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +318

      Proker 1 час назад

      Зачем барса любит издеваться голами из прошлого, перед последнего Эль Классико тоже выкладывали голы в ворота реала,в итоге отсосали по полный,так что время за это накажет

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    76083
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru