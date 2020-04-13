«Барселона» поздравила Пуойля с днем рождения, опубликовав видео с его голом «Реалу»

Бывшему защитнику «Барселоны» Карлесу Пуйолю исполнилось сегодня 42 года.
В твиттере каталонского клуба в честь дня рождения спортсмена появилось видео с его голом «Реалу» в мае 2009 года на «Сантьяго Бернабеу». В той игре «Барса» разгромила мадридский клуб со счетом 6:2, Пуйоль забил с подачи Хави.
- Испанец всю карьеру провел в «Барселоне».
- Экс-защитник выступал за основную команду каталонцев с 1999 по 2014 год.
- В сумме он сыграл 593 матча, забил 19 голов и сделал 13 результативных передач.
twit text — FC Barcelona (from) (@FCBarcelona) April 13, 2020
Источник: Твиттер «Барселоны»