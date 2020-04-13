«Барселона» поздравила Пуойля с днем рождения, опубликовав видео с его голом «Реалу»

Бывшему защитнику «Барселоны» Карлесу Пуйолю исполнилось сегодня 42 года.

В твиттере каталонского клуба в честь дня рождения спортсмена появилось видео с его голом «Реалу» в мае 2009 года на «Сантьяго Бернабеу». В той игре «Барса» разгромила мадридский клуб со счетом 6:2, Пуйоль забил с подачи Хави.