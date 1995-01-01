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    «Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с расцветкой флага Каталонии

    «Барселона» сыграет с «Реалом» в 30-м туре Примеры в особом комплекте формы.

    Футболка будет выполнена в клубных сине-гранатовых цветах. Корни и ценности «Барселоны» будет подчеркивать красно-желтая расцветка флага Каталонии.

    Форму представит бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль.

    • Сообщается, что форма поступит в продажу в конце января.
    • «Барселона» сыграет с «Реалом» в Мадриде 11 апреля 2021 года.
    • «Барселона» идет на третьем месте в Примере. «Реал» – второй.

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    Источник: официальный сайт «Барселоны»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2132

      FENIX-SL 2 часа назад

      очень актуальная новость
      учитывая что матч в апреле

      0
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      Рейтинг: +2132

      FENIX-SL > FENIX-SL 2 часа назад

      но форма красивая

      0
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      Рейтинг: +1647

      ItalianFootball > FENIX-SL 1 час назад

      Не мешай людям с января варить деньги на апрельском матче)

      0
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