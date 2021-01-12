«Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с расцветкой флага Каталонии

«Барселона» сыграет с «Реалом» в 30-м туре Примеры в особом комплекте формы.

Футболка будет выполнена в клубных сине-гранатовых цветах. Корни и ценности «Барселоны» будет подчеркивать красно-желтая расцветка флага Каталонии.

Форму представит бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль.