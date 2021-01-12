«Барселона» сыграет с «Реалом» в форме с расцветкой флага Каталонии

«Барселона» сыграет с «Реалом» в 30-м туре Примеры в особом комплекте формы.
Футболка будет выполнена в клубных сине-гранатовых цветах. Корни и ценности «Барселоны» будет подчеркивать красно-желтая расцветка флага Каталонии.
Форму представит бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль.
- Сообщается, что форма поступит в продажу в конце января.
- «Барселона» сыграет с «Реалом» в Мадриде 11 апреля 2021 года.
- «Барселона» идет на третьем месте в Примере. «Реал» – второй.
Источник: официальный сайт «Барселоны»