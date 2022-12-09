Пуйоль поддержал Энрике, уволенного из сборной Испании

Бывший защитник сборной Испании Карлес Пуйоль поддержал Луиса Энрике, уволенного с поста главного тренера национальной команды.

«В моей команде я хочу таких людей, как Луис Энрике», — написал Пуйоль в соцсетях.

Новым главным тренером сборной стал 61-летний Луис де ла Фуэнте.

Энрике тренировал сборную Испании с 2018 года.

На Евро-2020 команда выиграла бронзовые медали.

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