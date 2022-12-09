Пуйоль поддержал Энрике, уволенного из сборной Испании

Бывший защитник сборной Испании Карлес Пуйоль поддержал Луиса Энрике, уволенного с поста главного тренера национальной команды.
«В моей команде я хочу таких людей, как Луис Энрике», — написал Пуйоль в соцсетях.
- Новым главным тренером сборной стал 61-летний Луис де ла Фуэнте.
- Энрике тренировал сборную Испании с 2018 года.
- На Евро-2020 команда выиграла бронзовые медали.
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Источник: «Бомбардир»